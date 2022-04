Stranka Ivana Galeta odslej kot parlamentarna stranka na RTV

Ivan Gale je dosegel, da bo odslej skupna lista Naša prihodnost in Dobra država na vseh soočenjih, ki so v sklopu RTV Slovenija (RTVS), zastopana med parlamentarnimi strankami. Upravno sodišče je namreč z uredbo odločilo, da mora RTVS vsako politično stranko, ki ima v svojih vrstah člane oziroma kandidate, ki so trenutno poslanci v državnem zboru, obravnavati kot stranko z dejansko politično težo. Stranka Naša prihodnost ima v svojih vrstah članico, ki kandidira na skupni listi Naša prihodnost in Dobra država. To je trenutna poslanka Violeta Tomić.

V stranki so zapisali: »Po nekaj formalnih sprenevedanjih, češ da niso bili seznanjeni s tem, da je Violeta Tomić naša kandidatka, čeprav je to javno razvidno na portalu Državne volilne komisije, kot tudi v prenekaterih medijskih objavah, tudi omenjene hiše ter sporočilu za novinarje, ki so ga prav tako vsa dotična uredništva RTV Slovenije prejela, smo danes na stranko prejeli elektronski odgovor generalnega direktorja RTV Slovenija, Andreja Graha Whatmougha, ki se v potrditvenem delu pojasnila glasi:

» /…/Glede na prejeto začasno odredbo v zadevi št. I U 395/2022, ki sicer še ni pravnomočna, je možno utemeljevati stališče, ki sicer ni v skladu ne s prakso, ne (doslej) relevantnimi pravnimi viri, da je novoustanovljena stranka, ki ima v DZ enega poslanca, ki je bil sicer izvoljen v DZ na listi druge stranke, zastopa pa stališča te stranke, za namene izvajanja 12. člena ZRTVS-1 t. i. »parlamentarna stranka«. Pravo terja, da se enake primere obravnava enako, drugačne primere pa drugače. To velja še toliko bolj, če gre za enakovrstne primere strank, ki nastopajo na istih volitvah.«