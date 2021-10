Štirje opozorilni znaki, ki jih ne smete spregledati

Venska tromboza ne izbira med spoloma in starostjo. Statistično prizadene večinoma starejše prebivalstvo oziroma, kot nam je pojasnila dr. Nina Vene, spec. interne medicine, pogosta je v primerih, ko pri bolniku pride do spremembe v strjevanju krvi, poškodb žilne stene ali upočasnjenega pretoka v venah. »To se zgodi po vseh večjih operacijah, predvsem po operacijah medenice in spodnjih udov, po operacijah hrbtenice, po večjih operacijah v trebuhu in po večjih poškodbah.«

Vsebina, nazori in mnenja, vsebovana v članku, so izražena s strani avtorja in so bila podana neodvisno od stališč podjetja Pfizer ter ne predstavljajo nujno stališča podjetja Pfizer in institucije, kjer je avtor zaposlen.

Naročnik oglasne vsebine je podjetje Pfizer