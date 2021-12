Lejko Zupančeva snela rokavice. To je povedala

»Zdravniki smo odvisni od stroke, od strokovnih in znanstvenih dognanj. Če ne verjamemo, ne moremo delati. Enako velja za naše bolnike. Pomoč jim nudimo na podlagi znanstveno dokazanih stvari. Zato, ker verjamemo, bomo izdali to izjavo. Vedoč, da marsikomu to ne bo všeč, moramo sneti rokavice,« je dejala predstojnica infekcijske klinike Tatjana Lejko Zupanc in sporočila, da infektologi podpirajo obvezno cepljenje proti covidu.

Dejala je, da epidemija že drugo leto močno vpliva na stanje v naši državi in da smo v tem stanju zaradi slabe precepljenosti. Opozorila je na preobremenjenost bolnišnic in zdravnikov. »Zgodovina nas uči, da je cepljenje eno najbolj uspešnih metod. S cepljenjem smo preprečevali množične bolezni, zaradi katerih so ljudje umirali. Cepljenje proti covidu ne omogoča popolne zaščite, a ščiti pred težjim potekom. Želimo si normalnega življenja in normalnega delovanja zdravstvenega življenja. Infektologi zato podpiramo uvedbo obveznega cepljenja, podprto z ustrezno zakonodajo.«

Lejko Zupančeva je še dejala, da je trenutno stanje stabilno in da ni ne dobro ne slabo. Pravi, da število bolnikov na navadnih oddelkih raste. »Smo na robu nečesa, kar se bo izkazalo v prihodnjih tednih. Glede na stanje omikrona nas verjetno ne čaka nič dobrega. Treba bo pripraviti kapacitete in se pripraviti na povečano število okužb.«

»Zdaj ko prihaja omikron, vidite, da so številke grozljive. Zgodi se lahko, da bo čez štiri tedne sposobnih le še polovica ljudi,« je dejala. Dejala je še, da obvezno cepljenje ni prisilno cepljenje. Da to pomeni to, da tisti, ki bodo predstavljali določeno tveganje, pač ne bodo mogli opravljati nekaterih storitev.

Stroka predlagala, vlada bo odločila

Da prihaja peti val, pravi tudi vodja oddelka intenzivne terapije infekcijske klinike Matjaž Jereb. V prihodnjih dneh zato pričakujejo povečan pritisk na oddelke. »Cepljenje ne ščiti popolnoma pred okužbo, varuje pa pred hudim potekom in smrtjo.« Priporoča, da se v teh dneh odrečemo druženju, in če se ne, da pred tem opravimo testiranje. »Od nas je odvisno, kako bomo šli čez ta peti val in kako ga bomo obvladali.«

Jereb je še dejal, da stroka znotraj svetovalne skupine predlaga, vlada pa odloča in sprejme. »Ne bi govoril o tem, da smo nemočni. Trdno stojimo za svojimi stališči. Kar se tiče predlogov, za tem strokovno stojimo mi in tudi številne druge strokovne organizacije. Trdno verjamemo, da cepivo deluje.«

»Kar se strokovne skupine tiče, smo jasno povedali, kakšno je naše stališče. Kar se tiče Nijz, pa ne morem komentirati, ker ne vem, na kakšnih stališčih stoji njihovo stališče.«

Da so pred nami težki dnevi, je napovedal tudi predsednik vlade Janez Janša, ki je napovedal, da se bo treba celo odpovedati nekaterim svoboščinam.