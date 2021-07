Srhljivka na Rodici: planinko naj bi oplazila strela

Poročali smo že, da je neurje dopoldne ujelo pohodnici pod Skuto v občini Kamnik, zato nista mogli nadaljevati poti., a sta pohodnici naleteli na skupino planincev, ki ju je pospremila do bivaka pod Skuto.Še veliko bolj strašljivo izkušnjo pa sta danes v gorah doživeli pohodnici na Rodici.Ob 9.57 je planinki zajelo neurje s točo in strelami. Eno naj bi strela tudi oplazila, zato so posredovali reševalci GRS Bohinj, ki so jo pospremili v dolino, poroča uprava za zaščito in reševanje.Ob 10.57 pa so se poškodovali trije plezalci v Ježi, na Velikem Zvohu na Krvavcu. Reševalci GRS Kranj in helikopter LPE z dežurno ekipo za posredovanje v gorah z Brnika so poškodovane osebe oskrbeli ter prepeljali v UKC Ljubljana.Nevihtno vreme je napovedano tako za nadaljevanje sobote kot tudi za nedeljo, zato je obisk gora lahko zelo nevaren. Izlet v gore raje preložite na kak drug dan.