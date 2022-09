V Zasavju je poleti zaživel nov projekt, ki povezuje občine Trbovlje, Zagorje, Hrastnik in Laško. Skoraj 8 kilometrov dolga pohodna pot povezuje krajinske in regionalne zanimivosti, za katere načrtujejo, da bodo obogatile turistično ponudbo v tem delu Slovenije. Pot se začne na občinski meji Hrastnika in Trbovelj, pri vodnih umirjevalnikih na Ojstrem, in konča na občinski meji Trbovelj in Zagorja, v naselju Prapreče. Smeri so označene z usmeritvenimi tablami. Na njih so zemljevid in podatki o poti in zanimivostih na njej. Na preostalih treh tablah so predstavljeni zgodovinske značilnosti rudarskih območij in razvoj mesta od rudarske preteklosti do moderne sedanjosti. Uradno odprtje trase bo pospremljeno s skupnim jesenskim pohodom od Laškega do Zagorja.

Trboveljčane je razjezila oznaka nad bajerjem nad Gojdo.

Trboveljčanom, ki se sprehajajo nad bajerjem nad Gojdo, pozornost priteguje oznaka Pot srečno. Gre za markantno oznako, ki jih je od nedavnega po Zasavju veliko. Nekateri se ob pogledu nanjo smejijo, drugi čudijo, tretji pa so ogorčeni, češ da gre za malomarnost. Nekateri celo menijo, da gre za neslano šalo in norčevanje.

Oznako, ki je markacija za pravilno pot, so namreč namestili na ograjo. A vse bi še šlo in ni težava v ograji, ampak v tistem, kar je za oziroma pod njo. Sprehajalci jo namreč razumejo kot kažipot, da so na pravi poti. Drugače povedano, mnogi tako nameščeno oznako razumejo, kot da je treba po poti, ki je za njo. Pod ograjo, na katero so pritrdili oznako, pa je poln jašek vodnega zajetja, od njega pa vodna struga vodi navkreber. Oznako je tako moč razumeti, kot da vodi v vodni jašek. Na kratko povedano, srečno v štrbunk!