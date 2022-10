Srbski predsednik sklenil dogovor z Orbanom

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je na današnji novinarski konferenci napovedal, da bo Srbija v skladu z dogovorom z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom gradila naftovod do Madžarske v dolžini do 128 kilometrov. Tako naj bi Srbija dobila novo pot za dobavo nafte in s tem možnost izbire, kaj je zanjo ugodnejše.

»Naftovod bi lahko stal do sto milijonov evrov, še posebej če bomo izkoristili traso plinovoda na Madžarsko,« je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug povedal Vučić. Za prihodnjih šest let je napovedal vlaganja v energetsko infrastrukturo v višini 12 milijard evrov.

Do ruske nafte preko Madžarske

Naftna industrija Srbije uvaža rusko nafto prek Omišlja na Krku in Jadranskega naftovoda (Janaf). Ko je EU junija sprejela embargo na uvoz ruske nafte v EU po morski poti, ki bo začel veljati decembra, je to pomenilo, da Srbija po Janafu po decembru ne bo več mogla transportirati ruske nafte od Omišlja do rafinerije v Pančevu.

Hrvaška je ob tem skupaj z nekaj drugimi državami dosegla, da članice EU niso sprejele predloga Evropske komisije, po katerem bi Srbija še naprej lahko uvažala rusko nafto prek Janafa.

»Po letih zanesljivega sodelovanja se je Hrvaška izkazala kot nezanesljiv dobavitelj in sporočilo smo razumeli,« je danes dejal srbski predsednik.

»Kot smo razumeli sporočilo tudi o plinu, kjer nam od ruskih partnerjev ni uspelo dobiti zadostnih zagotovljenih količin plina, čeprav smo 65 odstotkov potreb dobili po izjemno ugodni ceni, 35 odstotkov pa smo morali kupiti na prostem trgu po cenah, ki so za nas izjemno visoke. Zato smo morali v diverzifikacijo,« je dodal.

Napovedal je, da bodo s partnerji z Balkana preučili tudi možnost izgradnje naftovoda skozi Severno Makedonijo do albanskega pristanišča Drač. Dodal je še, da imajo v tem trenutku največje zaloge plina v zgodovini Srbije in da morebitno zvišanje cen tega energenta ne bo izraziteje vplivalo na državljane, še poroča Tanjug.

Gradili bodo dodatna plinska vozlišča

Naftovod do Madžarske bi po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina potekal iz Novega Sada in se na Madžarskem priključil na krak Janafa, ki vodi na Madžarsko. V srbski strategiji, ki jo je danes predstavil Vučić, sta tudi še ena rafinerija, ki bi predelovala nafto iz Venezuele, Irana in drugih proizvajalcev, in gradnja dodatnih plinskih vozlišč, med drugim proti Romuniji in Azerbajdžanu.

Po besedah Vučića ima Srbija v primeru izjemnih situacij v oskrbi trenutno na zalogi dizla za 75 dni, bencina za 59 dni in še dodatnih 200.000 ton nafte za predelavo.

Srbski predsednik je danes govoril tudi o drugih temah, med drugim Kosovu. Pri tem je poudaril, da »v srbskem vodstvu ni volje, da bi sprejeli neodvisnost Kosova in njegovo članstvo v Združenih narodih«.