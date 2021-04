Srbija bo znova cepila tujce

Srbija namerava znova omogočiti cepljenje tujih državljanov proti covidu 19. Vodja srbske e-uprave Mihajlo Jovanović je sporočil, da se lahko zainteresirani tuji državljani na cepljenje prijavijo prek spletnega obrazca, tudi če nimajo dovoljenja za začasno bivanje v državi. Prednost pri cepljenju imajo srbski državljani, je še poudaril Jovanović. Po njegovih podatkih se je doslej v Srbiji cepilo okoli 39.000 tujcev, med njimi tudi Slovenci.



Skupno je v Srbiji prvi odmerek cepiva proti covidu 19 prejelo 1,9 milijona ljudi, dva odmerka 1,3 milijona. V Srbiji z okoli sedmimi milijoni prebivalcev pričakujejo, da bodo čredno imunost dosegli v prihodnjih mesecih.



Državljani Srbije se bodo lahko od torka cepili na cepilnih mestih tudi brez rezervacije termina. V Srbiji so odobrili cepiva Pfizerja, AstraZenece in Moderne ter kitajsko in rusko cepivo.



Od začetka pandemije so v Srbiji potrdili skoraj 680.000 okužb z novim koronavirusom, v povezavi s covidom 19 je umrlo 6227 ljudi.

