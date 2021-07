Športnico je navdušil jedilni pribor v nahrbtniku

Športnica od mladih nog

Še vedno igra odbojko.

Krepčila se nam v teh dneh zares priležejo, le hladna morajo biti. Tako se je pijače in preostalih dobrot ter praktičnih, uporabnih pripomočkov v okviru nagradne akcije Poletje s Slovenskimi novicami razveselila naša dolgoletna zvesta bralka in naročnicaiz Gostiševe ulice v Domžalah. Trgovka, ki je poudarila, da ima rada svoj poklic, začne dan s Slovenskimi novicami.»To je moje prvo jutranje opravilo ob kavi, Slovenske novice, ki jih dobivamo na dom že zelo zgodaj. Najprej se ustavim na prvi strani, ki pove, kaj se je zgodilo in katere zgodbe skriva številka,« pove Gostiševa, ki je bila kar presenečena, ko smo ji povedali, da ji bomo pripeljali zvrhan prtljažnik dobrot. Paket Poletje s Slovenskimi novicami vsebuje vsakega nekaj: Fresh ledeni čaj z okusom breskve ali granatnega jabolka Magistrat Int. - Teekanne, nekaj plastenk svetle pitne vode Dana ter napitke z okusom lubenice, hruške in 12 steklenic limonade Dana. Ko je Mariničeva odprla priložen nahrbtnik, se je zasmejala in začela zlagati na mizo začimbe Kotanyi. Našli smo mešano začimbo za žar, začimbno mešanico za čevapčiče, dimljeno sol, jabolčni čips ... Razveselila se je tudi bona za 20 evrov za Meso Kamnik – Anton, ki ga bo lahko unovčila v eni od njihovih poslovalnic. Prejela pa je tudi zvočnik JBL GO2, majhen vodoodporen in trpežen bluetooth zvočnik z odličnim zvokom, ki ga lahko uporabljate kjer koli in kadar koli – tudi na dežju.No, čeprav je trgovski poklic precej naporen, si je Lidija vselej našla čas tudi zase. »Od mladih nog sem igrala odbojko, in to počnem v lokalnem društvu še danes. Le skakati ne morem več tako kot nekoč,« hudomušno priznava. A ko jo poprosimo, če nam pokaže en servis, z veseljem stopi po žogo in ob polni češnji na vrtu brezhibno udari žogo, da odleti visoko vrh krošnje.Njena druga strast je vrt, na katerem včasih preživi ure in ure. »Če želite kaj pridelati, morate biti vseskozi prisotni. In pleti, pobirati, redčiti, saditi, prekopavati, rahljati ...« Njen vrt je lično urejen in bogat. Trenutno je zelje široko razprlo svoje liste. V malem rastlinjaku ima paradižnik, ob ograji pa kamilice in vrsto okrasnih rož. Tudi pred hišo ob cesti je več kot zgledno urejena trata, na balkonu raste sončnica. Poudarja, da je z vrtom in rastlinami veliko dela. »A meni ni težko, tako se razgibavam in se ohranjam v delovni kondiciji.«V Slovenskih novicah prebere prav vse, reši tudi križanko. Ko jo povprašamo, kaj ima vendarle najraje, kaj ji je najbolj všeč: »Težko bi se odločila, a šport mi je pri srcu, ga spremljam.« Najbolj pa se je Mariničeva nasmejala, ko je odpela drugo zadrgo na nahrbtniku. Tam je bil skrit pravi piknik pribor, od skodelic do krožnikov in celotnega jedilnega pribora. »Pa ne deluje ceneno,« je izjavila in med prsti zavrtela kozarec.