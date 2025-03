»Nujne nepričakovane neodložljive obveznosti,« so po besedah ljubljanske okrajne sodnice Žive Sila nekdanjemu direktorju urada vlade za komuniciranje Urošu Urbaniji včeraj preprečile prihod na sodišče, kjer bi se moral soočiti z očitki, da je leta 2021 s tviti in drugimi objavami v javnosti grobo posegel v osebnostne pravice nekdanjega direktorja STA Bojana Veselinoviča. Tako so vsaj prek elektronskega sporočila v urad predsednice sodišča zgodaj zjutraj sporočili s Planeta TV. Sodnica je njegovemu pooblaščencu, odvetniku Franciju Matozu, dejala, da v osmih dneh pričakuje opravičilo s pojasnili...