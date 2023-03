Spomladansko enakonočje in astrološko novo leto: Svetloba se bo vedno vrnila na Zemljo

Pri nas, na severni polobli, enakonočje prinaša začetek pomladi, na južni pa začetek jeseni. Ta sprememba v energiji vas bo pripravila na prihajajoče mesece, saj bo pomagala spodbuditi vaše sanje in izpolniti vaše cilje. Pred nami je čas svetlobe in novega življenja, novih začetkov, poti. Čas, ko sejemo semena. Spomladansko enakonočje predstavlja obdobje boja med svetlobo in temo, življenjem in smrtjo. Opominja nas, da se bo svetloba vedno vrnila na Zemljo. S spomladanskim enakonočjem pride Zemlja v popolno ravnovesje. Dan in noč sta enaka, svetloba in tema – s čimer se tudi v vašem živ...