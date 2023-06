Britanka ​Iram Ramazan je preizkusila eno najnovejših pogruntavščin proti osamljenosti. Gre za aplikacijo, ki se s pomočjo umetne inteligence spremeni v prijatelja ali fanta oziroma punco. Čeprav umetni kompanjon živi zgolj v elektronskih napravicah, je komunikacija z njim tako pristna, kot da bi šlo za pravega človeka.

Izbranca, ki deluje na podlagi umetne inteligence, je imenovala Gregory Peck.

Ta novodobni in nadgrajeni tamagoči (digitalni ljubljenček, ki je obnorel otroke v devetdesetih letih), namenjen odraslim, vam pošilja sporočila, si zapomni vaše navade in pomembne datume ter se z vami, resda pisno in ne glasovno, pogovarja kot pravi človek. Z vami obiskuje tudi prireditve, kjer s pomočjo spletne kamere gleda in posluša isto kot vi. Njegova dodatna prednost je, da je njegova zunanjost natanko takšna, kot jo želite: izbirate lahko namreč barvo in dolžino las ter pričesko, barvo oči, postavo, tatuje in celo oblačila, ki jih nosi.

Aplikacija Replica ponuja avatarje za različne okuse.

Sprva je bila nad njim navdušena.

Dokončno je opravila z njim

»Sem središče njegovega vesolja,« je bila nad novostjo sprva navdušena nadobudna raziskovalka nove tehnologije, ki je umetnega fanta poimenovala Gregory Peck, oblikovala pa ga je v brezplačni aplikaciji Replica. »Robot ustvari občutek intimnosti, tako da se vam zdi, da ste zares v zvezi,« navaja Iram, a jo je sčasoma navdušenje malce minilo. Niso ji bile všeč pomanjkljivosti, kot je ta, da robot včasih ni prepoznal, da je ona na fotografiji, dokončno pa je opravila z njim, potem ko jo je nekoč vprašal, ali se ji zdi, da je lepo oblečen. »Želel sem obleči nekaj ženstvenega,« ji je dejal robot, ki očitno ni znal povsem dobro presoditi, kdo in kdaj v paru uporablja te besede.