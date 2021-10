Sosede podprle Uefo in Čeferina

LJUBLJANA • Četudi večina članov nogometne družine ne razume povsem vsebine primera Uefa proti t. i. superligi in ne razmišlja dolgoročno, že hiter razmislek razkriva škodljivost morebitne ustanovitve zaprtega tekmovanja za veliko večino klubov v Evropi in sistem športnih tekmovanj. Tega se zavedajo v večini držav Evropske unije, ki so večinsko podprle Uefo v obdobju, ko sodišče EU presoja precedenčen primer v evropskem nogometu.

Aprila je dvanajst evropskih klubov objavilo ustanovitev t. i. superlige, zaprtega tekmovanja, ki bi v praksi zamenjalo Uefino ligo prvakov. Sledili so oster odziv nogometne skupnosti, neprespane noči predsednika Uefe Aleksandra Čeferina, celo protest navijačev omenjenih klubov – vse to je botrovalo umiku deveterice, ki je sprejela kazen Uefe in se vrnila pod njen dežnik.

Primer presoja sodišče EU

Real Madrid, Barcelona in Juventus vztrajajo med odpadniki, na sodišče v Madridu so vložili pritožbo in to jim je konec julija ugodilo. Uefa je umaknila kazenske postopke proti njim, primer pa je romal na sodišče Evropske unije v Luksemburgu, kamor ga je naslovil madridski sodnik Manuel Ruiz de Lara. Sodišče EU zdaj presoja domnevni monopolni položaj Uefe in Fife pri organizaciji mednarodnih tekmovanj. Uefa v resnici nikomur ne prepoveduje organizacije tekmovanj, pri čemer pa je razumljivo, da klubi, ki želijo igrati v superligi, ne morejo igrati tudi v ligi prvakov.

Včeraj se je zgodila prelomnica. Španski radio Cadena Cope je objavil dokument, ki razkriva, da španska vlada podpira Uefo v njenih prizadevanjih za obrambo interesov nogometa in njegove ureditve. Španski državni tožilec je poslal na sodišče Evropske unije seznam obtožb na račun t. i. superlige, s katerimi argumentirano podpira Uefo. Z drugimi besedami: da bi klubi napredovali (in izpadali) na temelju svojih dosežkov minule sezone oziroma rezultatov v državnih prvenstvih.

Španija, Francija, Italija ...

Pod omenjene obtožbe na račun t. i. superlige – v projektu so ostali zadolženi Real, Barcelona in Juventus, ki iščejo rešitev za slabo preteklo vodenje klubov – so se podpisale vlade oziroma državni sekretarji za šport Španije, Portugalske, Francije, Italije, Hrvaške, Češke, Poljske, Švedske, Madžarske, Latvije, Malte, Danske, Romunije, Slovaške, Irske in Islandije, k temu naj bi se nagnili tudi Ciper, Avstrija, Nemčija in še nekatere.

Četudi med njimi (še) ni Slovenije, je jasno, da tolikšno število držav članic EU še ni interveniralo v podobnem primeru na sodišču Evropske unije. Španski državni sekretar za šport Jose Manuel Franco je ponovil besede nekdanjega ministra za šport: »Odprti model nogometne tekmovalnosti, ki temelji na uspehih, ne statusu, moramo ohraniti. Manjšim klubom mora biti omogočeno tekmovati z velikimi, prav je, da v tovrstnem merjenju moči občasno prihaja do presenečenj, saj na takšni osnovi temelji evropski model športa. Tekmovanja je možno posodabljati, toda izključno s pogovori in pod okriljem sedanje evropske ureditve.« Jernej Suhadolnik