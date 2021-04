Sosede je streslo z magnitudo 4,3

Na območju Spodnje Avstrije in avstrijske prestolnice Dunaj so se ponoči tresla tla. Žarišče potresa z magnitudo 4,3 je bilo na območju mesta Neunkirchen. Čutili so ga tudi prebivalci spodnjeavstrijske prestolnice St. Pölten. Poročil o morebitni gmotni škodi ali žrtvah ni.



Na območju Neunkirchna so že 30. marca zabeležili potres z magnitudo 4,6, kar je bil najmočnejši potres na območju dunajske kotline v zadnjih dveh desetletjih.



V Avstriji so se tla tresla tudi 10. aprila. Na območju Borovelj na avstrijskem Koroškem je potres takrat imel magnitudo 3,4, poroča na spletni strani avstrijski Kronen Zeitung.

