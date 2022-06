SOF: oglaševalec leta Mercator, agencija leta Shift, znamka leta A1

Na slovenskem oglaševalskem festivalu, poimenovanem SOF, slavijo. Agencija leta je slavila agencija SHIFT, naziv Znamka leta je prejela A1 Slovenija. Najboljša produkcijska hiša filmskih oglasov je postal Instant, Najboljša produkcijska hiša radijskih in zvočnih oglasov pa Zavod Radio Študent. Nagrado Oglaševalska osebnost je prejel Mitja Tuškej, strateg in partner v Formitas skupini.

Najboljši sosed oglaševalec leta

Naziv Oglaševalec leta 2021 pa je šel v roke podjetju Mercator, ki na področju tržnega komuniciranja sodeluje z agencijo Herman & partnerji.

Najboljši sosed je tako po dveh desetletjih in prvič v času uprave Tomislava Čizmića postal oglaševalec leta. »Mercator povezuje posameznike in družbo, lokalno in regionalno, umetnost in šport – že več kot 70 let. Vse to se zrcali v nagradi Oglaševalec leta. Visoko angažirano timsko delo in kreativne moči posameznikov, tradicija odličnega, inspiracija od umetnosti do športa, vse to potrjuje ta nagrada. Zato velika zahvala in čestitke naši najboljši ekipi«, je dejal Čizmić.

Kreativci tudi o Murphyju

Zmagovalca natečaja za Mlade kreativce sta postala Tit Lončar in Sara Sešlar Naraks iz agencije Pristop s kreativno idejo MRFY=ZAKON. Za glavno nagrado - udeležbo na konferenci WEB SUMMIT in žepnino v skupni vrednosti 1000,00 evrov - se je potegovalo kar 26 parov. Oddana dela je ocenjevala petčlanska žirija pod vodstvom Tineta Lugariča, soustanovitelja in kreativnega direktorja studia Trampolin.

31. SOF je podelil še 3 velike nagrade, 28 zlatih in 36 srebrnih nagrad:

Velike nagrade:

Babica (Futura DDB za LES MMS),

Nepričakovana vrnitev (Futura DDB za DPBS, MSD, Astra Zeneca, Boehringer Ingelheim in Roche),

Glavni proti jutru (Agencija 101 za Burek Olimpija).

Zlate nagrade v posameznih tekmovalnih skupinah:

Sekcija ENOKANALNE KOMUNIKACIJE

V skupini E1 Film: Babica (Futura DDB za LES MMS), Oda porazom (Luna \TBWA za Pivovarna Laško Union) in Postani datamilijonar (SHIFT za A1 Slovenija),

V skupini E3 Zunanje oglaševanje: BigBang Immersive 3D billboard (Trampolin Studio za Big Bang) in PREPROGA (Pristop za Big Bang),

V skupini E4 Zvok: Pravljice o medvrstniškem nasilju (SHIFT za A1 Slovenija) in Krizni sestanek (Zavod Radio Študent za Atlantic Grupo),

V skupini E5 Digitalne komunikacije: Glavni proti jutru (Agencija 101 za Burek Olimpija) in UNFOLLOW (DROM agency za Atlantic Grupo),

V skupini E6 Oblikovanje: Fazan (Aritmija za Hišo vina Doppler),

V skupini E7 Kreativna uporaba medijev: Nepričakovana vrnitev (Futura DDB za DPBS, MSD, Astra Zeneca, Boehringer Ingelheim in Roche) in Glavni proti jutru (Agencija 101 za Burek Olimpija),

V skupini E8 Inovativne rešitve: Mumetnost (Herman & partnerji za Ljubljanske Mlekarne),

V skupini E9 Družbeno dobro: Heroji furajo v pižamah: Herojski vau’čer - za vau večer s srečnim koncem (Luna \TBWA za Zavod Vozim) in Mastercardov vozniški žvižg (Agencija 101 za Mastercard Slovenija).

Sekcija VEČKANALNE KOMUNIKACIJE

V skupini V1 Integrirane kampanje: Postani datamilijonar (SHIFT za A1 Slovenija) in Mumetnost (Herman & partnerji za Ljubljanske Mlekarne),

V skupini V2 Vpletenost: Mastercardov vozniški žvižg (Agencija 101 za Mastercard Slovenija),

V skupini V3 Digitalne kampanje: UNFOLLOW (DROM agency za Atlantic Grupo),

V skupini V4 Upravljanje blagovnih znamk: Glavni proti jutru (Agencija 101 za Burek Olimpija) in Mumetnost (Herman & partnerji za Ljubljanske Mlekarne),

V skupini V5 Družbeno dobro: Nepričakovana vrnitev (Futura DDB za DPBS, MSD, Astra Zeneca, Boehringer Ingelheim in Roche) in Črni humor pred črnim petkom (SHIFT za A1 Slovenija).

Sekcija OBRTNA ODLIČNOST

V skupini O2 Tekstopisje: Črni humor pred črnim petkom (SHIFT za A1 Slovenija) in Zavarujte cel zborček prevoznih sredstev (SHIFT za Zavarovalnico Triglav),

V skupini O3 Ilustracija: Fazan (Aritmija za Hišo vina Doppler) in Dobrodošli na krov / Welcome aboard (Aritmija za Aritmijo),

V skupini O4 Režija: Babica (Futura DDB za LES MMS)

Srebrne nagrade v posameznih tekmovalnih skupinah:

Sekcija ENOKANALNE KOMUNIKACIJE

V skupini E1 Film: Zavarujte cel zborček prevoznih sredstev (SHIFT za Zavarovalnico Triglav), Deklica z barvicami (PUBLICIS GROUPE / Saatchi & Saatchi za NLB) in Tvoja izbira – serija del (Yin + Young za Lidl Slovenija),

V skupini E2 Tisk: Zdržite. (Pristop za Pristop),

V skupini E3 Zunanje oglaševanje: Vse je kuhna – serija del in M - Tehnika Vse za vrt (oboje Herman & partnerji za Mercator) ter Plaktivat - Čistilka, Narodna in Ćevap – serija del (Pristop za TAM – TAM),

V skupini E4 Zvok: Meditacija (Zavod Radio Študent za Mesto žensk, društvo za promocijo žensk v kulturi) in Zvezdoslovje (Zavod Radio Študent za Javni zavod Kinodvor),

V skupini E5 Digitalne komunikacije: Argetin NSFW oglas (Luna \TBWA za Atlantic Grupo) in Chatbot, en hamburger bi (Agencija 101 za Mastercard Slovenija),

V skupini E6 Oblikovanje: Celostna grafična podoba Hotel MILKA (Pristop za B&B Nepremičnine) in Hišno vino (Futura DDB za Pujs, gostinstvo in poslovne storitve),

V skupini E7 Kreativna uporaba medijev: PREPROGA (Pristop za Big Bang),

V skupini E8 Inovativne rešitve: Chatbot, en hamburger bi (Agencija 101 za Mastercard Slovenija),

V skupini E9 Družbeno dobro: T.O. N.I. L.E. S.T.A.T.I.S.T.I.K.A. (Pristop za Društvo ženska svetovalnica, Društvo za nenasilno komunikacijo in Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja) in Onkoman – samopregledovanje mod (AV Studio za Slovensko onkološko društvo za moške ONKOMAN).

Sekcija VEČKANALNE KOMUNIKACIJE

V skupini V1 Integrirane kampanje: Nepričakovana vrnitev (Futura DDB za DPBS, MSD, Astra Zeneca, Boehringer Ingelheim in Roche) in Črni humor pred črnim petkom (SHIFT za A1 Slovenija),

V skupini V2 Vpletenost: UNFOLLOW (DROM agency za Atlantic Grupo) in Terminadol (Pristop za Radio Terminal),

V skupini V3 Digitalne kampanje: Črni humor pred črnim petkom (SHIFT za A1 Slovenija) in Mumetnost (Herman & partnerji za Ljubljanske Mlekarne),

V skupini V4 Upravljanje blagovnih znamk: Mastercardov vozniški žvižg (Agencija 101 za Mastercard Slovenija), Lahkonočnice (SHIFT za A1 Slovenija), Vse je kuhna! (Herman & partnerji za Mercator) in Mumetnost (Herman & partnerji za Ljubljanske Mlekarne),

V skupini V5 Družbeno dobro: Pravljice o medvrstniškem nasilju (SHIFT za A1 Slovenija) in Heroji furajo v pižamah 5. sezona - celostna kampanja (Luna \TBWA za Zavod Vozim).

Sekcija OBRTNA ODLIČNOST