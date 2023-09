Snaži, Herman! Malce drugačen test robotskega sesalnika

Ameriški iRobot se je v minulih letih oziroma že kar desetletjih uveljavil kot proizvajalec odličnih robotskih sesalnikov, je pa res, da njegovi robotki niso najcenejši. A pri iRobotu stavijo na kakovost izdelave, tihost delovanja in učinkovitost sesanja, pri čemer so se dolgo izogibali tudi kombiniranim sesalnikom pomivalnikom, s kakršnimi je na trg navalila (kitajska) konkurenca, in so vztrajali pri ločenih napravah. Zadnja leta pa tudi pri iRobotu izdelujejo kombinirane robotke, ki znajo sesati prah in pomivati tla z mokro krpo.

Čeprav gre za osnovni model sesalnika pomivalnika, ni ravno poceni.

Tiho delovanje

Robotski sesalnik irobot roomba combo i5, po domače Herman. FOTO: Staš Ivanc

Takšen je tudi irobot roomba combo i5, kakršnega smo dobili na test. V našem domačem gospodinjstvu se ga je prijel vzdevek Herman, da ga ne bi zamešali z našo staro dobro (kitajsko) Jožico. Po manjših težavicah s spoznavanjem z iRobotovo aplikacijo, ki ni in ni hotela prepoznati priložene QR-kode za hitro seznanjanje naprav, se je Herman odpravil na spoznavanje dnevne sobe in kuhinje ter začel sesati.

Takoj me je razveselilo njegovo tiho delovanje, nekoga drugega v družini pa je zmotilo dejstvo, da je Herman ubral drugačno pot kot Jožica, ki po navadi začne raziskovati oziroma čistiti po robovih prostora in nato obdela sredinski del, Herman pa se je odločil najprej porihtati sredino, nato pa še robove. Drug pristop, ki pa ima svojo razlago: ko robotek šiba po prostoru, lahko zunanja krtačka, ki potiska smeti proti »ustom«, odrine kakšno smetko na zunanjo stran, zato gredo roombe praviloma na koncu pospravit še po zunanjem robu prostora.

Učinkovito sesanje

iRobotov sistem gumijastih krtač FOTO: Staš Ivanc

Herman je brez težav opravil z dnevno sobo in kuhinjo, za predsobo s shrambo pa se je odločil vmes skočiti na dodatno polnjenje. Kaj ne zmore opraviti z eno etažo v enem kosu? Tudi za to sem slišal uradno razlago: pri iRobotu so se raje odločili za morda manj zmogljivo baterijo na račun učinkovitejšega sesanja: če robotku slučajno zmanjka energije, gre itak sam na polnilno postajo, se napolni in nato dokonča svoje delo z mesta, kjer je naredil pavzo. Ko se baterija izprazni, potrebuje kakšne tri urice, da se popolnoma napolni. In če ga upravljamo z aplikacijo, ga lahko na zemljevidu stanovanja pošljemo, kamor koli želimo.

Natančno pomivanje

Tla je čisto spodobno pomil. FOTO: Staš Ivanc

S sesalnim delom je Herman odlično opravil, tako da je bilo treba preizkusiti, kako mu gre pomivanje. Za mokro čiščenje tal je treba zamenjati kaseto, kar je sila enostavno. V kombinirano kaseto, na katero nastavimo specialno krpo, natočimo vodo in Herman je sesal in pomival tla hkrati. Dejansko je nalogo dobro opravil – seveda bo nekdo v družini to zagotovo opravil še veliko bolje, a za malega robotka, ki ga prek aplikacije lahko pošljemo v akcijo kadar koli in od koder koli, dobro opravi svojo nalogo. Za lažje delo je krpo dobro pred uporabo navlažiti, drugače pa je Herman za seboj puščal lepe, enakomerno vlažne proge po keramiki. Seveda je treba krpo po uporabi dobro sprati pod tekočo vodo in jo temeljito posušiti, saj se zna še tako dobra krpa usmraditi.

Sedi, pet!

Herman je dobro opravil svoje delo. Seveda obstajajo tudi boljši modeli, še posebno tisti s plusom v imenu, kar pomeni, da imajo zraven še polnilno-praznilno postajo, tako da človeku ni treba niti prazniti posodice za prah. Ampak tisti robotki so precej dražji, tale roomba combo i5, kakor je Hermanu v resnici ime, stane »komaj« 450 evrov in je iRobotov vstopni model med kombiniranimi sesalniki pomivalniki. »Kvaliteta se plaća,*« bi rekel moj prijatelj.

* Kakovost stane.