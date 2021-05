Epidemija koronavirusa bo končana, ko bomo dosegli te številke

Epidemiološke razmere se izboljšujejo

Dve fazi znotraj zelene faze?

V ponedeljek je bilo 3558 PCR-testov, pozitivnih pa 326 oziroma 9,2 odstotka. Opravili so tudi 44.113 hitrih testov (podatek o pozitivnih ni znan). ​Število aktivnih primerov je padlo za 164 na 5375, kažejo podatki sledilnika covida 19. ​Delež pozitivnih je večji kot dan prej, v primerjavi s prejšnjim ponedeljkom, ko je bilo pozitivnih 11,7 odstotka (497 primerov), pa manjši. Povprečje novih primerov v zadnjih sedmih dneh se je znižalo na 311, kar pa še ni dovolj, da bi dosegli zeleno fazo po vladnem semaforju ukrepov. Naj pa bi to fazo, ki prinaša dodatna sproščanja ukrepov, dosegli še ta mesec.Malo več kot polovica, sedem od 13, statističnih regij je še vedno v oranžni fazi, v zeleni pa so podravska, savinjska, goriška, pomurska, posavska in koroška.Na redni vladni covid novinarski konferenci je govorka Maja Bratuša razkrila, da so podatki še nekoliko boljši. Povprečje novih covid primerov v zadnjih sedmih dneh znaša 309, aktivnih primerov pa je 5360. V bolnišnicah je danes zasedenih 295 covid postelj, žal pa so tri osebe, okužene z novim koronavirusom, boj za življenje izgubile.Epidemiologinja iz območne enote NIJZ v Kranjuopozarja, da epidemije še ni konec. Izpostavlja primera Danske in Grčije, kjer število okužb narašča.Epidemija v Sloveniji je podaljšana do 15. junija. V epidemijo smo vstopili 18. oktobra, ko smo imeli 140 okuženih na 100.000 prebivalcev, v bolnišnicah 250 oseb, 50 pa jih je potrebovalo intenzivno zdravljenje. Epidemija bo verjetno končana, tako Grmek Košnikova, ko bomo nazaj dosegli te številke, to pomeni manj kot 50 v enotah intenzivne terapije in manj kot 250 covidnih pacientov v bolnišnicah.​Po besedah predstavnice Nijz bi v zeleno fazo lahko prišli v nekaj dneh, predvidevajo, da verjetno naslednji teden: »Bomo v zeleni fazi, a še vedno v epidemiji in za čas epidemije vemo, da ne moremo opustiti ukrepov, kot so razdalja, higiena rok, nošenje mask v zaprtih prostorih ali zunaj, kjer razdalje ni moč vzdrževati, tako da bo tudi uradno prišlo do uradnega ukrepa, da se pravila podaljšajo.« Dodaja, da se moramo naučiti s to boleznijo, ker drugače nam lahko sledi katastrofa: ponovni zagoni, ponovne okužbe.O odpiranju diskotek, prepovedi, ki kljub vstopu v zeleno fazo ostaja, se še niso pogovarjali. Kot tudi ne o tem, da bi lahko turisti iz rdečih držav vstopali v Slovenijo s hitrimi testi.»Epidemija še ni končana. Spoštujmo ukrepe: umivanje rok, nošenje mask, ohranjanja razdalje, zračenje, ko smo bolni, ostanimo doma, higiena kašlja, nedotikanje obraza in cepimo se. Varna so in učinkovita. Dodala pa bi še, da razmišljajmo globalno,« izpostavlja Grmek Košnikova.