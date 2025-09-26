Slovo od legendarnega foruma: starševski čvek se po 20 letih zapira, to je razlog

S 30. septembrom 2025 se zapira legendarni forum Starševski čvek – prostor, ki je bil za mnoge »drugi dom, zatočišče, ventil in družba v osamljenih trenutkih,« je zapisano na uradni spletni strani foruma.

Forum je bil prostor, kjer so »padale maske« in kjer so ljudje prvič spregovorili o duševnem zdravju, partnerskih težavah, zasvojenosti in spolnosti. »Če ni objavljeno v tem forumu, se ni zgodilo!« je bil rek, ki je med uporabniki postal stalnica.

Študija Francija Čučka ga je že leta 2016 označila kot primer skupnosti, ki je »presegla svojo osnovno vlogo informiranja« in postala prostor povezovanja, podpore in družbenega odmeva.

Razlogi za zaprtje

Pri Med.Over.Net so ob slovesu zapisali: »S ponosom in hvaležnostjo se oziramo nazaj na več kot 20 let živahnih razprav in nešteto strani, napisanih z iskrenostjo.« Dodajajo, da se forum zapira zaradi »novih zakonodajnih zahtev in strožjih pravil glede odgovornosti za objavljene vsebine«.

Komentiranje bo onemogočeno, branje že zapisanih vsebin pa bo še naprej možno. Direktor Styria Media SI Matej Košir pojasnjuje, da bodo »pozornost usmerili v strokovne, moderirane forume, ki ostajajo aktivni«.

Uporabnikom priporočajo, naj si do konca leta shranijo teme in sporočila, ki bi jih želeli obdržati. Na forumu je odprta tudi posebna tema, kjer lahko delijo spomine na skupnost.