Slovenska pevka žari: 12 kilogramov je oklestila s telesa (FOTO)

Maja Založnik je znana predvsem po izjemnem glasu. Preizkusila se je v številnih pevskih šovih in se odločila za svoj glasbeni slog, pa tudi za modni retroslog. Za Majo je v zadnjem obdobju veliko sprememb. Postala je mama in se iz črnolaske prelevila v rdečelasko. Dobre volje je veliko tudi doma, kjer za družinsko srečo poleg njenega srčnega izbranca Marka Jakofčiča skrbi še hčerkica Arwen. Spremenila je tudi način življenja in si preoblikovala telo – izgubila je že več kot 12 kilogramov.

»Ti si tista oseba, ki mora nekaj naredit v tej smeri, se odločiti, da nekaj narediš zase in spremeniš. Jaz sem to naredila in pokam od sreče in veselja, moje počutje je tisockrat boljše,imam več energije in 12kg manj!!!« je zapisala na instagramu.