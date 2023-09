Slovenka doživela uspeh v tujini

Znamko Antoninias, ki slovi po modnih in ženstvenih kopalkah, je k sodelovanju že drugič povabila znamenita ameriška revija Sports Illustrated. Ta prikazuje najbolj zvezdniške modele in športnike, ki nosijo kopalke na različnih lokacijah po svetu. Revija izhaja enkrat na leto, njeni ustvarjalci pa zelo skrbno izbirajo najbolj priljubljene kopalke, ki krožijo po svetovnem trgu. Letos je Elina Smogavc, kreativna direktorica znamke Antoninias, z ameriškim podjetjem Sports Illustrated Swimsuit (SI Swimsuit) sodelovala na Miami Swim Week, ki je največji letni teden mode kopalk in poteka v Miami Beachu na Floridi v Združenih državah Amerike. Dizajn znamke Antoninias je na tednu mode na veliki modni stezi predstavljala znana igralka Christen Harper, ki je bila predstavljena tudi na naslovnici revije Sports Illustrated.

V Združenih državah Amerike so se na dizajne znamke Antoninias odzvali tudi režiserji, ki snemajo svetovne uspešnice. Eden izmed njih je ameriški režiser Gino Raphael Payne, znan po režiranju svetovno znanih uspešnic, kot so Igra prestolov, Živi mrtveci, HBO Hard Knocks itd. Nad znamko Antoninias je bil tako navdušen, da je oblikovalko Elino povabil k sodelovanju snemanja filma Goon of the Lagon, ki bo izšel naslednje leto. V tem hollywoodskem filmu bo glavna igralka nosila oblačila Antoninias. »Počaščena sem, da je znamka pritegnila pozornost tudi v tujini in da jo bodo vključili v ta hollywoodski projekt. Res me veseli njena hitra rast, da nas opazijo tako velika imena v zabavni industriji in da želijo sodelovanje z nami ob različnih priložnostih,« pravi. V letošnjem letu je bila znamka dejavna tudi v eni najbolj gledanih resničnostnih oddaj Otok ljubezni, Združeno kraljestvo. Da pa ne govorimo samo o preskokih v tujini, boste lahko ta konec tedna vsi videli kolekcijo Antoninias na finalistkah tekmovanja Miss Earth Slovenija. Naša zmagovalka se bo tudi na svetovnem izboru predstavljala v kolekciji Antoninias.