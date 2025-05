Skrivnostna privlačnost ali zakaj obožujemo morje

Poležavanje na plaži ali sprehod ob obali izjemno dobro deneta tako telesu kot umu. Med drugim se ob nežnih zvokih valov upočasni dihanje in prečistijo misli. Telo zato prejme več kisika, poviša se raven hormona sreče, serotonina. Učinek je torej enak kot pri meditaciji.

Strokovnjaki imajo ob tem še en odgovor na vprašanje, zakaj obožujemo morje: šumenje valov bi po njihovem lahko primerjali z zvoki, ki jih še nerojen otrok po­sluša v maternici, zato nas spominjajo na varnost, ki smo je deležni pred rojstvom.

»Pogled na morje in zvoki, ki jih oddaja, spominjajo na mirno in stabilno okolje. Zato se na obali počutimo varne in odmaknjene od vseh morebitnih groženj,« je pojasnil nevroznanstvenik Michael Merzenich z Univerze Kalifornija.

FOTO: Peera_sathawirawong/Gettyimages

V tem je tudi razlog, da je mnogo bolniš­nic in zdravilišč umeščenih na obalo. Že v 18. stoletju je škotski zdravnik William Buchan svoje paciente denimo spodbujal h kopanju v morju. Prepričan je bil, da je koristno za telo.

Modro okolje

Pred nekaj leti opravljena raziskava Blue­Health (torej, modro zdravje) se je pozabavala z učinki morja in drugih naravnih okolij na človekovo telo.

Z njo so strokovnjaki odkrili, da zvoki morja stimulirajo del možganov, imenovan frontalni korteks, ki je odgovoren za čustva in osebno refleksijo. Dokazali so, da se z bivanjem ob morju krepi samozavest, umirijo se čustva.

Pojem modro okolje, ki so ga ob tem skovali, se sicer ne nanaša le na morje, temveč na vsa naravna vodna okolja.

FOTO: Viktor_gladkov/Gettyimages

Zdravilo proti stresu

Kako pa še morja, reke, jezera, potoki vplivajo na ljudi?

Zrak ob njih je poln pozitivnih ionov, ki pripomorejo k dobremu počutju. Ne glede na to, ali vodo zgolj gledamo ali se v njej kopamo, sprostitveni učinek je vedno enak.

Bivanje v modrem okolju pomaga očistiti misli in k težavam pristopati bolj ustvarjalno. Tako kot meditacija tudi plaža prikliče občutek umirjenosti, s katerim se je lažje spoprijeti z vsakodnevnimi težavami.

Hipnotični zvok valov v kombinaciji v vonjem, ki ga oddaja voda, zlasti morska, sta izjemno blagodejna za razpoloženje in popeljeta v meditativno stanje, kar ugodno vpliva na čustveno, duševno in telesno zdravje.