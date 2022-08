Škodljivo prekratko prhanje

Nekateri obožujejo dolgo prhanje in lahko pod curki vode stojijo celo uro. Obstajajo pa tudi takšni, ki se oprhajo na hitro, in še preden se sploh dodobra namočijo, že skočijo iz kadi ali kabine.

A tako kot se ni priporočljivo prhati predolgo (sploh ne s prevročo vodo), se ni dobro prhati premalo časa. Prhanje, ki traja manj kot pet minut, je prekratko, pravijo strokovnjaki ter opozarjajo, da se ob prekratkem prhanju znatno poveča tveganje za bakterijske in glivične okužbe kože.

Kako dolgo?

Pod prho naj bi po priporočilih strokovnjakov stali vsaj osem do deset minut, kar je običajno dovolj za čiščenje in primerno hidratacijo kože. Predolgo prhanje na drugi strani polt preveč izsuši.

Ne le dolžina, tudi način

A ni pomembna le dolžina prhanja, temveč tudi način: treba je umiti vse dele telesa, tudi stopala, saj ob neprimerni higieni teh lahko pride do glivičnih okužb. In še to: prevroča prha lahko povzroči več škode kot koristi, saj vodi v suho kožo in vnetja. Mlačna prha je vsekakor primernejša za psihično ter fizično zdravje.