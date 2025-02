Shana: Marsov obrat v direktno gibanje v raku (Suzy)

Mars, planet akcije, volje in strasti, 23. februarja zaključi retrogradno potovanje in se na 17. stopinji raka obrne direktno. Po več kot dveh mesecih introspekcije, zastojev in ponovnega premlevanja naših motivov se energija Marsa spreminja. Obrat prinaša pomembne uvide tako na osebni kot globalni ravni. Po mesecih spoprijemanja z notranjimi konflikti, zadržano jezo in občutkom nemoči se premikamo naprej z bolj premišljeno energijo.V odnosih ta premik prinaša občutek olajšanja in razjasnitve. Če smo med retrogradnostjo Marsa doživljali zamere, neizrečena čustva ali napetosti, zdaj dobivamo pr...