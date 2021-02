Shana Flogie: Sporočilo ob koncu tedna …

Zdaj imate na voljo veliko ustvarjalne moči, Moč, da resnično zaživite s svojimi največjimi potenciali, vse to pa se lahko odraža v odnosih, doma, na delu ali v domačem okolju. Vedeli boste, kaj si resnično in iskreno želite, kam želite naprej. Morda ste pravkar izkusili ali še vedno izkušate obdobje zmede ali sprememb, kar je v vas pustilo občutek nelagodnosti in neprilagojenosti na nove razmere. Morda niste prepričani, kje natanko stojite in kam greste. Vstopate v obdobje zdravljenja, uravnavanja in iskanja ravnotežja, ki je dobro tudi za pisanje, načrtovanje in ustvarjanje novih poti, ki označujejo konec zunanjega širjenja zanimanja, konec enega obdobja vašega življenja in začetek novega.



Poskrbite za svoj dom, finance, zdravje in splošno stabilnost. To pomeni, da poskrbite za varnost v svojem življenju. Ta je zdaj ključnega pomena. Šele ko bodo ta področja stabilna in varna, bo vaša pot odprta za ustvarjanje česar koli, kar si v življenju želite. Zdaj se vzpostavlja povezava med staro in novo resničnostjo, fizičnim in duhovnim prebujenjem. Ta prinaša možnost povezave telesa, uma in duha skozi povezavo iz srca. To je čas, da živite resnično moč in ste prebujeni. Premik v zavesti vedno zahteva, da za sabo pustite stare načine razmišljanja. Čeprav so stari vzorci zastareli in omejujoči, so postali udobni. Zdaj potrebujete pogum, da jih izpustite in si dovolite rasti na svoji poti. Zdaj se vas je dotaknila božanska iskra in v vas prebudila potencial in navdih, s katerima je vse mogoče. Otresate se starih, nekoristnih vzorcev in Iluzij, ostaja le to, kar je resnično. Ko vas bodo razsvetlili novi vpogledi in boste občutili energijo, ki teče skozi vas, vas bo vesolje vodilo k višjim ciljem. Zaupajte na poti k spremembam, na popotovanju in ob prebujenju. Predajte svoje sodbe. To je tudi čas, ko je vse mogoče.



Se beremo. Iz srca, Shana www.MyChi.si

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: