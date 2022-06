Setveni koledar − junij 2022

Junij, rožnik, je za marsikoga najlepši mesec v vrtu. Ne le zaradi cvetenja vrtnic in svežine cvetočih trajnic, tudi posevki v zelenjavnem delu nas razveseljujejo z bujnostjo in hitrim napredovanjem, sploh pa je to čas, ki nas razvaja z raznolikostjo domačega pridelka: dozorel bo grah, proti sredi meseca bomo izkopali prvi krompirček za pečenje, solatnice nas presenečajo s paleto zelenih odtenkov, ponujajo se nam jagode in po lanski pozebi se veselimo s plodovi obloženih sadnih dreves. Je pa zaradi pričakovanih padavin in vročine treba poskrbeti tudi za zdravje rastlin, jim dati dobro popotnico za odpornost in se izogibati obdelovanju mokrih vrtnin.

Več na deloindom.si.