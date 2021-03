Na koledarju je pisalo 31. julij 1991. Gneča v ljubljanski Ulici bratov Babnik v Dravljah pa je bila nepopisna. Odprli so namreč prvo mešano trgovino januarja ustanovljenega mešanega podjetja Spar-Marcator. V mesecu dni so odprli še dve trgovini v Kosezah in na Vrhovcih.»Govori so se vrstili, sparovci so kadili mercatorjevcem, ti njim izdatno nazaj, vse so spremljali vestni prevajalci, nazadnje pa je ob odprtju le prišel na vrsto tudi draveljski župnik, ki je blagoslovil in pokadil vse skupaj, novo trgovino in predstavnike obeh polovic mešanega podjetja, ki si ga delijo pol na pol. Mercator-Savica je v ozadju pripravil zakusko za vodilne mešance in novinarje, v trgovini pa se je začela pravcata invazija, ki so jo uslužbenci omilili z občasnim zapiranjem vrat.Sestradani Slovenci so podrli neko deklico, varnostniki so komaj rešili gospo na berglah, jok, vreščanje. Znotraj sten pa na policah v bistvu nič drugega, kot dobiš v vsaki samopostrežnici. Tudi to smo Slovenci,« je zaključila prispevek v Slovenskih novicah poročevalka s kraja samega