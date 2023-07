Sedem besed, ki se jim srečni pari izogibajo

Tudi najbolj srečni pari se včasih sprejo, a za razliko od tistih, ki jim ne gre najbolje, nikoli ne govorijo nekaterih besed.

Katerim se pari, ki se lahko pohvalijo z lepim razmerjem, v še tako burnem sporu izogibajo?

Odrasti

Beseda, ki je vedno izrečena na predpostavki, da ima tisti, ki jo izreče prav, in da se druga stran moti.

In beseda, ki jasno nakazuje, da nekdo nekoga v razmerju ne obravnava kot enakovrednega partnerja.

Ti si kriv/a za vse!

Nihče ni vedno kriv za vse slabo in nihče ni vedno zaslužen za vse dobro. Pari, ki jim v zvezi uspeva, se tega dobro zavedajo.

Patetičen/patetična si!

Še ena fraza, ki drugo stran postavlja v podrejen položaj, jo ponižuje in zaničuje, kar niso nikoli sestavine kvalitetne zveze.

Nikoli ne bi smela postati par!

Takšne besede drugi strani sporočajo, da nekdo ne zaupa več v odnos in da obžaluje vse, kar je z njim povezanega, kar vsekakor ni dobra popotnica za naprej.

Ko te vsaj nikoli ne bi poslušal/a!

Vsak se lahko zmoti, vsak lahko poda napačen nasvet, kar pa ne pomeni, da hoče drugi strani škodovati.

Si kot tvoj oče, mama

Praviloma v slabem smislu, zato so takšne primerjave nepoštene in nekoga močno prizadenejo in užalijo.

Tudi zato, ker prizadenejo in užalijo njegovo družino.

Nisem dovolj dober/dobra zate

Zaupanje vase je ena ključnih sestavin kvalitetnega odnosa, prav te besede pa nakazujejo na pomanjkanje tega in da prisotnost določenih frustracij, ki lahko na dolgi rok ogrozijo zvezo.