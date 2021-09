Šarec ve, zakaj se Slovenci slabo cepijo? »Krivci so Krek, Kadič, Kacin«

Na RTV Slovenija so v prvi oddaji Tarča po poletnih počitnicah pod drobnogled vzela pričakovanja glede političnega dogajanja do konca leta, prelivanje denarja v medije blizu političnim strankam in zastalo cepljenje. Prelivanje denarja v medije blizu političnim strankam V oddaji so prikazali, kako številna država podjetja najemajo oglaševalske agencije, slednje pa naročajo oglase za ta državna podjetja v manjših medijih, ki so tako ali drugače povezani s političnimi strankami. Med njimi je TV Slovenija prikazala tudi medij Domovina in društvo Iskreni.net, ki sta z nastopom nove vlade prejemala naročila za oglase ali pa donacije. Voditeljica oddaje Erika Žnidaršič je seveda ob tem ministra in predstavnika NSi Janeza Ciglerja Kralja vprašala, ali gre tu za odtekanje državnega denarja v strankarske medije. »Oglaševanje pa je zahteven posel in strokovnjaki se pač odločajo, kam se denar plasira.« Nekdanji premier in predsednik LMŠ Marjan Šarec mu je dejal, da se »ne z letala, tudi iz space shuttla« vidi, da gre za ciljano namenjanje denarja svojim, da denar res nima politične barve, a tako eklatantno, kot se danes dogaja, ni primerjave s preteklostjo. »Imamo zakon o financiranju političnih strank in o tem, kako lahko pridejo do denarja. V podjetjih imamo nadzorne svete in uprave, ki odgovarjajo za svoja dejanja. To niso člani strank oz. jih lahko predlagajo stranke. Te stvari bodo morale dobiti nadzorno funkcijo,« je povedal gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Tanja Fajon, predsednica SD, je ob tem spomnila, da v vrhu državnih podjetij Zavarovalnice Triglav, Pošte, Telekoma itd. sedijo člani vladajoče stranke in da gre za neke vrste pranje denarja, za financiranje političnih strank. Žaljenje poslancev Dotaknili so se tudi predloga vladajoče koalicije, da se žaljenje in neprimerno obnašanje do politikov kaznuje z denarnimi kaznimi. Šarec je bil kritičen, dejal je da so tudi nanj vpili in mu govorili, da vedo, kje živi, pa tega ni javno razglašal. »Predvsem na digitalnih družbenih omrežjih desna stran izrazito veliko žali. Bonton mora veljati na ulici in na digitalnih omrežjih, ne samo v gorah. In ko so bodo SDS-ovi lažni profili začeli drugače obnašati, se lahko pogovarjamo naprej.« Kaj pa cepljenje? Voditeljica je spomnila, da je cepljenje v Sloveniji nekako zastalo na polovici prebivalstva, medtem ko se nekatere skupine prebivalstva, denimo šolniki, v tem oziru sploh slabo izkažejo. Cigler Kralj je dejal, da to dejstvo skrbi tudi vlado. Javnosti je ponovno sporočil, da je cepivo varno in da deluje. Fajonova je dejala, da ljudje vladi pač ne zaupajo in se preprosto nočejo cepiti. Šarec pa je odgovornost za nizko zaupanje pripisal vladnim kadrom, kot so Krek, Kadič, Kacin ...

