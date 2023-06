S traktorjem se je prevrnil v globel, odpeljal ga je vojaški helikopter

V torek popoldan se je v Zavodicah, v občini Nazarje, na travniku prevrnil traktor v globel. Gasilci PGD Nazarje so zavarovali kraj dogodka, nudili prvo pomoč traktoristu, pomoč reševalcem NMP Mozirje pri oskrbi in prenosu ter zavarovali kraj pristanka helikopterja SV v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor, navaja uprava za zaščito in reševanje. Helikopter je poškodovanca prepeljal v SB Celje. Gasilci so s pomočjo dveh delovnih strojev razbitine traktorja izvlekli iz globeli.