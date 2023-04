S sopotnikom je hudo, voznik zapustil rešilca in odšel neznano kam

Sinoči ob 20.19 so bili na PU Maribor obveščeni o prometni nesreči v kraju Majšperk.

»Policisti Postaje prometne policije Maribor so pri ogledu ugotovili, da je 43-letni voznik osebnega avtomobila peljal po regionalni cesti Preša v smeri Majšperka. Izven naselja Breg je zaradi neprilagojene hitrosti zdrsnil desno izven vozišča kjer se je vozilo nekaj krat obrnilo na streho na kar je obstalo na levem boku. Odrejen mu je bil preizkus alkoholiziranosti - rezultat 0,59 mg/l. Voznik in 46-letni sopotnik sta bila odpeljana v Splošno bolnišnico Ptuj na pregled,« so sporočili javnosti

Za sopotnika je bilo na koncu ugotovljeno, da je utrpel hudo poškodbo, voznik pa je že med potjo v Splošno Bolnišnico Ptuj, zapustil reševalno vozilo in odšel neznano kam. Zoper povzročitelja bodo spisali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo na Ptuju.