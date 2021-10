Rudonja že pometa s hrvaško metlo

LJUBLJANA • Predstavitev Dina Skenderja za trenerja NK Olimpija ni bila najbolj posrečena in poraja naslednje vprašanje: je šlo le za nerodnost ali nemara kar novi modus operandi NK Olimpija? V katero smer bo šla Olimpija brez Milana Mandarića in z na papirju novim prvim možem, Nemcem Adamom Deliusom, bo hitro znano.

Urejanje organizacijske strukture kluba, ki je bila že pod Mandarićevo taktirko vse prej kot zgledna, je v športnem delu že steklo. Člansko moštvo je ostalo brez slovenskih trenerjev, prišli so hrvaški, čistke oziroma reorganizacija se obeta tudi v mlajših kategorijah. Na noge se postavlja tudi nova igralna podoba zeleno-belih. Predstavljena bo na nedeljski tekmi 13. kroga 1. SNL proti CB24 Taboru.

Pod taktirko Sava Miloševića – on in njegova pomočnika sta klub stala malo manj kot 30.000 evrov na mesec in ne blizu 50.000, kot smo zapisali pred dnevi – je bila Olimpija resda toplo-hladna, a s pozitivnimi odtenki. Ključne so bile mlade sile, ki jim je vse več pozornosti namenjal odstavljeni in jezni trener, saj se mu je Mandarić odrekel v skladu s svojo predvidljivo nepredvidljivostjo. Mandarić sicer do trenerjev nikoli ni bil preveč spoštljiv, če so se le za malenkost razlikovali njihovi pogledi na to, kakšno naj bo moštvo in kako naj igra. Mimogrede, poleg petih milijonov evrov od prodaje upravljalnih pravic za NK Olimpija bo Mandarić vsaj še enkrat toliko zaslužil v Kopru po prižgani luči za gradnjo nove koprske stanovanjske soseske.

Znanci prvega slovenskega reketa Aljaža Bedeneta

Stari znanec na trenerskem stolčku je okusil Mandarićevo nepotrpežljivost, a zdaj s tem ne bo imel skrbi. Trenutno ima vse niti v rokah Mladen Rudonja, prvi mož športne politike. Skenderja je že prvič pripeljal v Olimpijo. A možje, ki v resnici vodijo Olimpijo, izhajajo iz osiješkega kroga nogometnih delavcev in biznismenov s povezavami med hrvaško diasporo v Münchnu, med katerimi ima eno najvplivnejših vlog tudi trenerjev starejši brat Marin Skender. Njihov znanec je tudi najboljši slovenski teniški igralec Aljaž Bedene, ki se je z bratom dvojčkom Andražem podal v menedžerske vode.

Prva igralska prihoda, Goran Milović in Marko Futacs, sta že razkrila eno od poslanstev novih vladarjev znova vse manj ljubljanskega kluba. V Stožicah se je vzpostavil nekakšen rehabilitacijski center za igralce brez pogodbe in povratnike po poškodbah za preprodajo. V to kategorijo spadata tudi 32-letni hrvaški branilec Milović in 31-letni madžarski napadalec Futacs.

Skenderjev prvi nogometni opus pri Olimpiji je bil v znaku poloma in preračunljivega nogometa. Po odstavitvi Safeta Hadžića, ko je bila Olimpija na prvem mestu, se je Skenderju posrečilo domala nemogoče: Olimpija je prvenstvo končala na tretjem mestu. Nadaljevalo se je s prehitrim slovesom v Evropi navkljub imenitnemu razporedu zaradi pandemije. Olimpija je bila namreč gostitelj edine kvalifikacijske tekme. Islandski Vikingur je izločila po podaljšku, nato je v podaljšku izgubila z Zrinjskim.

V jesenskem delu prvenstva je Skender Olimpijo popeljal do drugega mesta za Mariborom s tremi točkami zaostanka in dvema prednosti pred Muro: 35:38:33. Navkljub zgledni igri z repom in glavo pa je bila neatraktivna, preračunljiva in premalo napadalna: v 19 tekmah je dosegla le 25 golov ali povprečno 1,3 gola na tekmo. Kljub najmočnejši igralski zasedbi, ki se je vso jesen dopolnjevala z agencijskimi igralci. Po Mandarićevem novem zimskem udaru jih spomladi ni bilo več. Gorazd Nejedly