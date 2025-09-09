Romantična poroka člana ansambla Vikend: ganil ga je glas sina Oskarja (Suzy)

Predzadnjo soboto v avgustu so se člani ansambla Vikend zbrali na poroki, a tokrat ne kot glasbeniki, ki bi zabavali svate, temveč so se v svate prelevili sami. V zakon so pospremili svojega člana, kitarista, pozavnista in pevca Primoža Oseka in njegovo srčno izbranko Sanjo. »To je bil čudovit dan, prelepa izkušnja, ki jo priporočam vsem,« nam je zaupal Primož in dodal, da je poroka potekala v dveh delih. V sredo, 20. avgusta, je bil civilni obred, v soboto, 23. avgusta, sta si Primož in njegova Sanja obljubila večno zvestobo pred Bogom, v cerkvi Svetega Roka nad Šmarjem pri Jelšah, od koder se odpira čudovit razgled na okoliške hribe. Sledilo je poročno slavje, na katerem se je zbralo 80 svatov, večinoma sorodnikov obeh družin in njuni prijatelji. Nevesta Sanja je svojemu Primožu pripravila nepozabno in izjemno čustveno presenečenje. Preden je začela stopati proti oltarju, so predvajali zvočni posnetek njunega triletnega sina Oskarja. Ta je v kratkem sporočilu nagovoril svojega očka, Primoža, ki ga je to tako ganilo, da so mu pritekle solze.

Vikendaši z mladoporočencema

Obred je imel tudi glasbeno noto, mladoporočencema sta zapela Ana Ferme, sicer pevka v bandu Nine Pušlar, in David Dado Bevc, kitarist ansambla Veseli svatje. Nato se je svatovščina odpravila v Šentjur, kjer so goste do jutranjih ur zabavali Mladi korenjaki. Za otvoritveni ples sta se ansambel Vikend in Mladi korenjaki združila, skupaj izvedla pesem Srečna nevesta in s tem poskrbela za izjemno romantično vzdušje. Seveda Primož ni ostal dolžan svoji Sanji in ji je s fanti ansambla Vikend pripravil posebno glasbeno presenečenje. Zapeli so čisto novo pesem z naslovom Za vedno moja, ki je bila napisana zanjo. A presenečenj še ni bilo konec. Nevestine sodelavke so za piko na i pripeljale pevko Nušo Derenda, ki je navdušila vse navzoče.

Primož Osek in njegova Sanja sta začela živeti svoje sanje.

Primož, po izobrazbi diplomirani zdravstvenik, ki se rad pošali, da je v resnici 'medicinska sestra', je zaposlen v celjski enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje, z glasbo, s katero se je spoprijateljil pri desetih letih, se ukvarja ljubiteljsko. Kot sta nam zaupala mladoporočenca, sta se spoznala na eni od zabav, na kateri je Primož igral in ga je Sanja medtem občudovala. Rodila se je ljubezen, ki je očitno trdna. To sta dokazala, ko sta stopila pred oltar po nekaj letih skupnega življenja 'na koruzi' in rojstvu sina Oskarja. Družina čas rada preživlja na sprehodih, kolesari, predvsem pa uživa v vsakodnevnih skupnih trenutkih.

Zanimivo je, da so člani ansambla Vikend, Primož, Mihael Volk, Gregor Gramc in Miha Lesjak, pred dobrim mesecem posneli valček z naslovom Na lepo skupno pot, ki so jo kar deset let hranili v predalu. Melodijo zanjo je pred 15 leti ustvaril žal že pokojni Tine Lesjak, za priredbo sta poskrbela Miha Lesjak in Gregor Gramc, za besedilo Ivan Sivec. Lahko bi rekli, da je ta valček nastal ob ravno pravem času. Lepim željam in čestitkam se pridružujemo tudi v uredništvu revije Suzy.