Rogliča in Pogačarja čakajo kocke Roubaixa

LJUBLJANA • Velika slovenska kolesarska zvezdnika bosta danes okoli poldneva spoznala traso Toura 2022, Tadej Pogačar kot gost predstavitve v Parizu, Primož Roglič na daljavo, med zadnjimi pripravami na poroko z življenjsko sopotnico Loro Klinc ta konec tedna. Ne glede na to, kaj bodo razkrili prireditelji 109. dirke po Franciji, je gotovo, da bosta oba slovenska aduta na start 1. julija v Københavnu prišla napeta kot puški.

Del kolesarske folklore so špekulacije o trasi, preden jo razkrije direktor dirke Christian Prudhomme. Pri tem je najbolj temeljit in uspešen Thomas Vergouwen s spletne strani Velowire, ki jo te dni povzemajo številni kolesarski mediji po svetu. Za prihodnje leto so uradno znane le prve tri etape na Danskem, ki bi morale biti na sporedu že letos, vendar so se Francozi odločili, da v še vedno pandemičnem letu in v času, ko je potekalo tudi nogometno EP, ne bodo tvegali z gostovanji zunaj svojih meja. Tako se bo Tour 2022 začel s 13 km dolgo povsem ravninsko vožnjo na čas v Københavnu. Tudi preostali danski etapi bosta seveda ravninski, vendar je pričakovati negotove vetrovne bitke.

Od tu naprej je vse še špekulativno. Tour naj bi se v Franciji »izkrcal« s 4. etapo okoli Dunkerqua in Calaisa, 5. pa naj bi povzročila veliko živčnosti v karavani – spoprijeti naj bi se morala z zloglasnimi kockami z dirke Pariz–Roubaix, vštevši enega od najzahtevnejših odsekov v Arenberškem gozdu. V 6. etapi naj bi Tour obiskal Belgijo, v 7. pa se vrnil na »mesto zločina«, na La Planche des Belles Filles, kjer je lani Pogačar v 20. etapi Rogliču slekel rumeno majico. Tokrat v Vogezih, ki naj bi gostili tudi del osemdnevne ženske dirke po Franciji, ki jo bodo prav tako predstavili danes, ne bo vožnje na čas, temveč prvi daljši ciljni vzpon na dirki.

Najprej Alpe, nato Pireneji

Sledilo naj bi gostovanje v Švici, v Lozani, kjer je sedež Mednarodnega olimpijskega komiteja, in v Aiglu, kjer domuje Svetovna kolesarska zveza. Nato bodo na vrsti Alpe, katerih vrhunec naj bi bili 11. in 12. etapa. Najprej s ciljnim vzponom na Col du Granon, 2400 metrov visoko, ki Toura ni gostil vse od leta 1986 in zmagovite akcije Grega Lemonda, nato pa še s slovitim Alpe d'Huezom, ki del dirke ni bil od leta 2018, tokrat pa naj bi bil na sporedu na dan Bastilje. V zadnjem tednu bodo na sporedu še trije ključni dnevi v Pirenejih, v katerih se obetata ciljna vzpona v 17. in 18. etapi. Najprej se obeta spektakel na izjemno strmi letališki stezi (25-odstotni naklon) na Peyragudesu, ki je zaslovela v filmu o Jamesu Bondu Jutri nikoli ne umre, del Toura pa je nazadnje bila leta 2017, ko je tam zmagal Romain Bardet. Naslednji dan naj bi karavana zavila na Hautacam, ki Toura ni gostil od leta 2000 in zmage Lancea Armstronga. Tu bo dirka morda že odločena, kot je bila letos, ko se je Pogačar s Pirenejev spustil z več kot 5 minutami prednosti pred najbližjimi zasledovalci.

Prireditelji Toura pa bodo, kot kaže, vztrajali pri formatu iz 2020 in 2021 – vožnji na kronometer v predzadnji etapi. Lani je prenesla zgodovinski zasuk, letos je bila bolj kot ne le še revialnega značaja. Bomo 23. julija 2022 na 30 km valovitega terena v departmaju Lot na jugozahodu Francije videli še en epski dvoboj za rumeno majico med Roglo in Pogijem? Miha Hočevar