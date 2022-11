Rešenček je danes neustrašni policijski pes: ima že 117 tisoč sledilcev

Pred tremi leti, ko ga je mož postave Cristiano Oliveira našel pred policijsko postajo, je bil povsem nemočen in nezaupljiv, poleg tega lačen in poškodovan. Desetnik Oliveira, kot je danes njegov uradni naziv, pa je danes neustrašen in vdan spremljevalec v najdrznejših policijskih akcijah.

Danes sodeluje v pregonih

»Vzel sem ga k sebi, ga hranil in skrbel zanj. Počasi se je name navadil in mi začel zaupati,« pove policist, ki je novega prijatelja poimenoval kar po sebi. Ko se je pes privadil novega življenja, je začel svojega gospodarja spremljati povsod, tudi v službi, kjer se je sprva držal zgolj prostorov policijske postaje v Riu de Janeiru, sčasoma, po ustreznem urjenju, pa je Desetnik Oliveira postal nepogrešljiv v pregonih nepridipravov in reševalnih akcijah.

117 tisoč sledilcev ima Desetnik Oliveira.

Prej je seveda opravil ustrezno urjenje, opravil ga je z odliko, je ponosen Cristiano, ki pa se mu še sanjalo ni, da bo njegov štirinožni prijatelj takšna zvezda družabnih medijev. Nekoč je kužka za šalo napravil v policijsko majico, mu za ovratnico zataknil igračko pištolo in nadel sončna očala in Desetnik Oliveira je tako rekoč čez noč zaslovel. »Fotografijo so začeli vsi deliti, zato sem začel psa redno fotografirati in dokumentirati njegovo početje. Nisem si mislil, da bo tako priljubljen,« je ponosen gospodar, ki je svojemu ljubljencu, logično, ustvaril kar profil na instagramu, kjer zdaj redno deli različna doživetja in zabavne dogodke v življenju po mnenju mnogih najbolj simpatičnega policijskega psa v Braziliji.

Desetnik Oliveira je cenjeni član policijske ekipe v Riu de Janeiru. FOTO: Instagram

Desetnik Oliveira Cristiana spremlja tudi na drugem delovnem mestu, na novi policijski postaji, kjer je prav tako izjemno priljubljen med sodelavci, sledilci, ki jih ima na instagramu že več kot 117.000, pa so mu ob selitvi namenili številne spodbudne besede. »Neverjetno je, da ga imajo vsi tako radi. Če nekaj dni ne objavim nove fotografije, me vsi zaskrbljeno sprašujejo, ali se je kužku morda kaj zgodilo!« je še vedno osupel Cristiano.