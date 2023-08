Razkrite lokacije, na katerih radarji prežijo na prehitre voznike

V novem šolskem letu bodo na prehitre voznike v Ljubljani prežali tudi radarji mestnega redarstva. Nekaj novih stacionarnih merilnikov hitrosti so že postavili, nekaj pa jih še bodo.

Vodja mestnega redarstva Roman Fortuna je na torkovi redni novinarski konferenci ljubljanskega župana povedal, da jih bodo postavili na bolj obremenjenih območjih – ob šolskih poteh. Pred prihajajočim novim šolskim leto pa je pozval k prilagoditvi hitrosti vožnje v okolici šol in spomnil, da parkiranje na pločnikih in kolesarskih stezah ni dovoljeno.

Od sredine avgusta so stacionarne samodejne merilne naprave nameščene v ohišjih na lokacijah: Cesta v Mestni log 45, Aljaževa ulica 45, Tržaška cesta 74 in Roška cesta 17. V fazi nakupa pa je še en samostojni radarski sistem in tri ohišja, ki bodo postavljeni na Zaloški, Šmartinski in Dunajski cesti pri OŠ Maksa Pečarja.

Naprave bodo na lokacijah nameščene predvidoma do 11.septembra. Prav tako se bodo meritve hitrosti izvajale z mobilnima samodejnima merilnima napravama, ki ju ima Mestno redarstvo nameščeno v službenih vozilih predvsem na lokacijah v okolici šol in vrtcev.

Fortuna je razkril, da so lani v obdobju intenzivnega nadzora v okolici šol odkrili kar 7.000 kršitev in več kot 3.000 nepravilnosti glede parkiranja.