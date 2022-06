Rajmond in Metka Debevec: 30 nepozabnih skupnih let

Eden najboljših slovenskih športnikov vseh časov, strelec Rajmond Debevec, je bil star 26 let, ko se je nesmrtno zaljubil v lepo in zgovorno Korošico Metko. Kmalu zatem sta ugotovila, da ne moreta drug brez drugega in da jima je lepše v dvoje. Metka ga je ves čas podpirala na njegovi uspešni športni poti, se veselila njegovih zmag in ga tolažila, ko mu ni šlo tako, kot si je želel.

Spomin na usodni dan je še kako živ.

Oba pa sta zelo ponosna tudi na uspešna sinova – starejši Matej je zdravnik in član akrobatske skupine Dunking Devils, mlajši Andrej pa je diplomiral na FDV iz medijskih in komunikacijskih študij. Oba sta strastna športnika in ljubitelja glasbe, njuni starši pa so ponosni, da sta se že osamosvojila in se rada vračata na družinska kosila. In ker po otrocih vidimo, kako čas hitro beži, sta bila zakonca Debevec kar malo začudena, kako hitro je minilo njunih skupnih 30 let. 13. junija 1992 sta si namreč na Ljubljanskem gradu prisegla zvestobo in podporo.

Seveda se je Rajmond spomnil na obletnico poroke in je Metko povabil na kosilo in tortico.