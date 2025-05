Zdravnica Marija Lucija Antolič: Za dolgoživost je najbolj pomembno, da počnemo to

Pojem dolgoživosti zajema vse funkcije telesa, od fizičnih do kognitivnih sposobnosti, z roko v roki pa ob dolgoživosti stopa preventiva.

»Ni nujno, da čakamo, kaj se bo zgodilo, ampak da proaktivno delujemo. Če ugotovimo, da imamo slabšo inzulinsko rezistenco, se lahko bistveno prej odzovemo in preprečimo sladkorno bolezen. Ni treba čakati na diagnozo. To se mi zdi zelo pomemben vidik, ki je mogoče malo drugačen, kot se trenutno večinoma obravnavajo bolezni,« pravi Marija Lucija Antolič, dr. med., spec. medicine dela, prometa in športa in vodja klinike za dolgoživost Epik.

Sogovornica poudarja, da se nič ne zgodi iz danes na jutri, kot bolezen ne pride iznenada, tudi čudežne tablete, ki bi nam podaljšala življenje, niso rešitev.

»Bolezni, kot so sladkorna bolezen, Alzheimerjeva bolezen in različne vrste raka se pogosto obravnavajo kot nekaj, kar se zgodi nenadoma in potem jih je treba zdraviti. V bistvu pa te stvari nastajajo zelo dolgo, spremembe v telesu se zgodijo 15, 20 let pred prvim pojavom simptomov. Ni tako, da si bil včeraj zdrav in danes te zadene srčni infarkt. Bolezen se razvija že 20 let, le ni se še pokazala. Zato je bistveno pri pristopu k dolgoživosti, da vidimo, kje smo in preprečujemo možne posledice.«

Vemo, da veliki poskoki sladkorja v krvi vodijo v težave s kilogrami, če pa so ta nihanja stalnica pri posamezniku, to lahko vodi do srčnih težav, možganske kapi in drugih resnejših težav. Kdaj se pri posamezniku zgodijo ta nihanja in kako naj jih uravnava?

Krvni sladkor poraste vsakič, ko zaužijemo ogljikove hidrate in to je povsem normalen odziv telesa. Problem nastane, če so ti porasti prepogosti, pretirani in prehitri. Tudi strmih padcev si ne želimo. Ob teh nihanjih se sprošča inzulin, ki ima posledice na druge sisteme v telesu, kar je vsakič znova velika obremenitev za telo.

Nihanja lahko preprečimo s tem, da premislimo o tem, kako bo sestavljen naš obrok. Da ne jemo zgolj ogljikovih hidratov ali sladkorja, ampak te uživamo ob drugih virih, torej maščobah, proteinih in vlakninah. Paziti moramo tudi na to, da