ONAPLUS PODKAST

VIDEO: Pustiti redno službo in pogumno slediti srcu

V svetu, kjer je redna zaposlitev za nedoločen čas pogosto enačena z uspehom, je odločitev za korak v neznano vse prej kot lahka.
Fotografija: Tina Štrubelj in Saša Gerčar, foto: Marko Feist
Odpri galerijo
Tina Štrubelj in Saša Gerčar, foto: Marko Feist

Manca Čampa Pavlin
22.08.2025 ob 11:15
22.08.2025 ob 11:15
Manca Čampa Pavlin
22.08.2025 ob 11:15
22.08.2025 ob 11:15

Poslušajte

Čas branja: 2:29 min.

Gostji tokratnega podkasta Onaplus sta storili prav to, zapustili sta cono udobja, stabilni službi in poznane poti, ter sledili svojemu notranjemu klicu po spremembi. Negotovost sta spremenili v priložnost, ideje pa v poslovni zgodbi, ki ju radostita.

V studiu sta se nam pridružili Saša Gerčar, ki je svojo karierno pot začela kot menedžerka v ameriškem podjetju, po zdravstvenem kolapsu pa je sledila svoji strasti do risanja in humorja ter ustvarila blagovno znamko Kura Fura.

Tudi Tina Štrubelj, ustanoviteljica slovenske blagovne znamke naravne kozmetike Nelipot, je nekoč delovala v korporativnem okolju, a je v njej zorela želja po nečem bolj pristnem, bolj povezanem z naravo in vrednotami, ki jih živi.

Saša Gerčar: Ko sem pustila redno službo, me je vodil predvsem strah

Dolga leta je bila Saša direktorica, odgovorna za velike sisteme in ekipe, dokler ni doživela zloma – kot pravi, v glavi in srcu. A ta prelomni trenutek danes vidi kot enega najboljših dogodkov v njenem življenju, saj jo je prisilil, da se je ustavila, pogledala vase in na novo postavila svoje vrednote.

Na tej poti se je naučila veliko o sebi – predvsem to, da je moč najti tudi v ranljivosti. V prelomnem obdobju svojega življenja je  Saša tri mesece preživela v psihiatrični bolnišnici – brez zdravil – in s tem pokazala izjemno notranjo moč ter odločnost, da sama prevzame odgovornost za spremembo.

Tina Štrubelj: Na svoji poslovni poti lahko naštejem vsaj tri velike neuspehe

Prelomnica v Tininem življenju je bila smrt njene mame, kar je bil tudi povod, da je začela raziskovanje naravne kozmetike in njenega vpliva na zdravje. Vzporedno je tako tri leta hodila v redno službo in imela lasten produkt, sčasoma pa je ugotovila, da tako ne gre več naprej.

Ko je pustila primarno službo, si ni predstavljala, da bo njena zgodba z naravno kozmetiko postala tako uspešna. Ravno po odpovedi in uspehu pri projektu Štartaj Slovenija, je izvedela, da je noseča, kar je aktivnosti še bolj obrnilo na glavo.

Kako jima je potem uspelo v poslovnem svetu, kaj ju je gnalo, kaj je odigralo pomembno vlogo. Vse to izveste v tokratnem izjemno navdihujočem podkastu, ki vas čaka NA TEJ POVEZAVI.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Tina Štrubelj Saša Gerčar podjetništvo kariera nelipot Kura Fura

Priporočamo

39-letnik iz okolice Ilirske Bistrice umrl v tragični nesreči: vozili so se proti hotelu
Šok na tržnicah! Ta vrsta zelenjave dražja kot meso, kmetje: »Zemlja je bila presuha«
Bo občina razdelila 5,6 milijona evrov vsem prebivalcem? Vsakemu Kranjčanu po 100
Nujno obvestilo! Kam je izginil Filip (36) iz Novega mesta?

Predstavitvene informacije

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

Komentarji:

Priporočamo

39-letnik iz okolice Ilirske Bistrice umrl v tragični nesreči: vozili so se proti hotelu
Šok na tržnicah! Ta vrsta zelenjave dražja kot meso, kmetje: »Zemlja je bila presuha«
Bo občina razdelila 5,6 milijona evrov vsem prebivalcem? Vsakemu Kranjčanu po 100
Nujno obvestilo! Kam je izginil Filip (36) iz Novega mesta?

Izbrano za vas

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

Predstavitvene informacije

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.