VIDEO: Pustiti redno službo in pogumno slediti srcu

Gostji tokratnega podkasta Onaplus sta storili prav to, zapustili sta cono udobja, stabilni službi in poznane poti, ter sledili svojemu notranjemu klicu po spremembi. Negotovost sta spremenili v priložnost, ideje pa v poslovni zgodbi, ki ju radostita.

V studiu sta se nam pridružili Saša Gerčar, ki je svojo karierno pot začela kot menedžerka v ameriškem podjetju, po zdravstvenem kolapsu pa je sledila svoji strasti do risanja in humorja ter ustvarila blagovno znamko Kura Fura.

Tudi Tina Štrubelj, ustanoviteljica slovenske blagovne znamke naravne kozmetike Nelipot, je nekoč delovala v korporativnem okolju, a je v njej zorela želja po nečem bolj pristnem, bolj povezanem z naravo in vrednotami, ki jih živi.

Saša Gerčar: Ko sem pustila redno službo, me je vodil predvsem strah

Dolga leta je bila Saša direktorica, odgovorna za velike sisteme in ekipe, dokler ni doživela zloma – kot pravi, v glavi in srcu. A ta prelomni trenutek danes vidi kot enega najboljših dogodkov v njenem življenju, saj jo je prisilil, da se je ustavila, pogledala vase in na novo postavila svoje vrednote.

Na tej poti se je naučila veliko o sebi – predvsem to, da je moč najti tudi v ranljivosti. V prelomnem obdobju svojega življenja je Saša tri mesece preživela v psihiatrični bolnišnici – brez zdravil – in s tem pokazala izjemno notranjo moč ter odločnost, da sama prevzame odgovornost za spremembo.

Tina Štrubelj: Na svoji poslovni poti lahko naštejem vsaj tri velike neuspehe

Prelomnica v Tininem življenju je bila smrt njene mame, kar je bil tudi povod, da je začela raziskovanje naravne kozmetike in njenega vpliva na zdravje. Vzporedno je tako tri leta hodila v redno službo in imela lasten produkt, sčasoma pa je ugotovila, da tako ne gre več naprej.

Ko je pustila primarno službo, si ni predstavljala, da bo njena zgodba z naravno kozmetiko postala tako uspešna. Ravno po odpovedi in uspehu pri projektu Štartaj Slovenija, je izvedela, da je noseča, kar je aktivnosti še bolj obrnilo na glavo.

Kako jima je potem uspelo v poslovnem svetu, kaj ju je gnalo, kaj je odigralo pomembno vlogo. Vse to izveste v tokratnem izjemno navdihujočem podkastu, ki vas čaka NA TEJ POVEZAVI.