Tega trika vam nihče ni povedal: kako očistiti žar in lonce v manj kot minuti

Na družbenih omrežjih je zaokrožil videoposnetek kuharskega chefa, ki je pokazal izjemno preprost in učinkovit način čiščenja kuhalne plošče in loncev z uporabo ledu. Ta metoda je navdušila številne uporabnike, saj omogoča hitro in temeljito čiščenje brez uporabe agresivnih kemikalij in dolgotrajnega drgnjenja.

Čiščenje kuhalne plošče z ledom: preprost trik

V videoposnetku, ki si ga lahko ogledate spodaj, chef na vročo kuhalno ploščo položi ledene kocke. Ko led pride v stik z vročo površino, se hitro stopi in ustvari paro, ki pomaga zrahljati zažgane ostanke hrane in maščobe. Nato s strgalom ali lopatko enostavno odstrani zmehčane ostanke, površino pa obriše s čisto krpo.

