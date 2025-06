Ta trend bo kraljeval na vseh piknikih to poletje – brez njega ste 'out'

Poleti večkrat obedujemo na terasi in vrtu. To je tudi čas vrtnih zabav in piknikov. Kako lepo pogrniti mizo za takšno druženje? Privoščimo si lahko več živahnejših odtenkov, poletno cvetje in zelenje ter dodatke na primer z morskim pridihom. Bolj pisan je lahko že sam jedilni servis.

Letos pa so v ospredju limone – v vseh pogledih. Limone niso le zdrav in osvežilen sadež, ampak letos tudi nepogrešljiv okras, ki vnaša svežino in naravni pridih. Vzorci in odtisi limon so zavzeli tekstil za prte, pogrinjke in okrasne blazine, znajdejo se lahko tudi na krožnikih, skodelicah in drugem porcelanu ter papirnatih prtičkih.

Celoten članek si lahko preberete na deloindom.si.