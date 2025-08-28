Ta resnica boli (nova knjiga o Manci Košir razkriva, česar o njej nismo vedeli)

Manca Košir je bila vsestranska - profesorica, novinarka, prostovoljka, igralka, pisateljica, političarka, ljubezničarka, ambasadorka radostnega staranja, epistolarna dopisovalka, mistična pesnica in borka za paliativno oskrbo ter detabuizacijo smrti.

Knjiga Manj je mene, bolj sem Jaz (založba Goga) nam nudi dragocen vpogled v njeno življenje od zgodnjega otroštva in igralsko-manekenskih korakov, prek študija, novinarskega aktivizma in družinskega življenja, do televizijskih oddaj, profesorske kariere in številnih javnih angažmajev, med katerimi je bila izjemno pomembna njena promocija branja s študijskimi bralnimi krožki Beremo z Manco Košir.

Kot je zapisal v spremni besedi Žiga Valetič: »Zgodovina jo bo umestila, kamor jo pač bo, če pa si drznem sam potegniti črto pod vse njene dosežke, mislim, da bo v slovenskem narodu nedvomno ostala kot oseba, ki je za dostojnost javne komunikacije, za bralno pismenost in promocijo knjig, torej za slovensko besedo, naredila toliko kot Trubar in Vodnik.«

Z vami delimo nekaj odlomkov iz knjige, ki razkrivajo, česar o njej najbrž niste vedeli:

Molčanje je bil njeno agregatno stanje

»Mama mi je povedala, da do četrtega leta skoraj nisem govorila, da sem opazovala, grdo gledala in prstek vrtela v tisti moj predpasniček. Že kot rosno mlada sem videla več kot drugi …

Molčanje je bilo moje prvo agregatno stanje. Bila sem že dolgonoga in dolgovrata, ko sem postala klepetulja, majhna bojda sploh nisem hotela govoriti. Sem kar molčala in molčala in grdo gledala spod čela … Če sem kaj rekla, sem ljudi včasih spravila ob sapo. Kakšnih pet let sem imela, ko sem, na primer, z besedo butnila v sosedo: »A ti si pa noseča?« Soseda je prebledela, je kasneje rad pripovedoval oče, ki je ‘dokumentiral’ moje ‘nenavadno’ vedenje. »Še možu nisem povedala, vaša tamala pa že vidi mojo skrivnost.«

