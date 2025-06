Se spomnite bermuda hlač? To poletje so nazaj in tu so najlepši modeli (FOTO)

Lanski topli del leta so zaznamovale džins kratke hlače udobnega kroja z visokim pasom, letos pa se bodo, kot napovedujejo modni uredniki in vplivnice, nosile bermuda kratke hlače.

Seveda takšne hlače niso nobena novost, kar v resnici praktično za nobeno oblačilo v modi ne moremo reči, a vrteče kolo se je to poletje očitno ustavilo pri bermudah.

To sezono v ospredje prihajajo nekoliko bolj prefinjene izvedbe – bermuda hlače iz bombaža, lana in njunih mešanic. Poleg tega, da so lažje, so tudi elegantnejše. Zanimivi so tudi kroji, različic je res veliko, zato jih enostavno vključimo v dnevne in poslovne kombinacije.

Ker je že nekaj let izjemno priljubljen trend, ki lovi ravnovesje med sproščenim in urejenim videzom, so prav bermuda hlače dobra izbira za pomlad in poletje. Barv in vzorcev je veliko, od pastelnih, bež in belih do črtastih in večbarvnih. Zanimivi modeli so tudi plisirani in pa s hlačnicami na rob. Tudi med bermuda hlačami ne manjka takšnih z visokim pasom, kar vizualno podaljša postavo.

Bermuda hlače se lepo kombinirajo s srajco, bluzo ali enostavno bombažno majico, slednji dve zatlačimo za pas, srajco pa lahko nosimo spuščeno. Čez nadenemo suknjič ali pa džins jakno.

Pri barvnem kombiniranju lahko izberemo monokromatski videz ali pa bolj drzno kombiniranje kontrastov. K bermudam obujemo mokasine, lani obujene jadralne čevlje, za elegantnejšo kombinacijo pa balerinke ali nizke sandale.

