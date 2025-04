Prvomajski golaž: recept in trik sous chefa Gala Mavretiča za pravo gostoto in popoln okus

Delavske pravice, rdeči nageljni, kresovanje, dela prost dan in golaž. Te asociacije skočijo v ospredje, ko pomislimo na prvi maj. In ker je to kulinarični članek, se seveda osredotočamo na golaž. Da bo še boljši, nam je nekaj nasvetov nanizal Gal Mavretič, sous chef v ljubljanskem bistroju Georgie, pravi zvezdnik družbenih omrežij in tisti kuhar, ki nam je med nedavnim intervjujem omenil, da je ena od njegovih kuharskih strasti ravno golaž.