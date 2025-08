Permanentno ličenje: poznate tveganja in manj prijetne možne scenarije?

Zaradi priročnosti postaja permanentno ličenje vedno bolj priljubljeno. Najbolj razširjeno je barvanje obrvi, sploh med tistimi ženskami, ki so si jih pred leti, zaradi takratnih trendov, pretirano populile, zdaj pa si želijo bolj opazne, bogate. A že tu se nam lahko postavi vprašanje, ali je smiselno nenehno slediti trendom?

Kaj bomo s permanentnim make-upom, ko se bomo naličenega naveličali? Ali nam je res všeč, da so ustnice vsak dan obarvane enako ali bi si kdaj želeli povsem naravnega videza, drug dan jih obarvali le s sijočim glosom in tretji dan z močno rdečo šminko?

Kot marsikateri lepotni postopek ima tudi permanentno ličenje svoje pluse in minuse. Zagotovo je priročno, da se že zbudimo urejene, sploh če pri ličenju nismo spretne. Lepo je tudi, da smo videti urejeno ves čas, tudi recimo na dopustu ob vodi, med športnimi aktivnostmi in situacijah, pri katerih se ličila lahko hitro razmažejo.

Fino je tudi, da nam pri ličenju, če sami nismo najbolj vešči, pomagajo tisti, ki to res obvladajo. In ne nazadnje, lahko se premislimo in si permanentni make-up tudi odstranimo.

V resnici ne obstane celo življenje

Permanentno ličenje ima nekoliko zavajajoče ime, saj v resnici ne obstane celo življenje. O tem, kako dolgo bo zdržal, se pozanimajte pri izvajalcu, ki vam ga bo delal. Odvisno je tudi od vsakega posameznika, njegovega življenjskega sloga in seveda tudi postopka. Običajno gre za ličenje, ki zdrži od enega do pet let.

Pred samim postopkom je dobro, da ne vzamemo zdravil, ki redčijo kri (recimo aspirin), na področju, kjer vas bodo ličili, ne uporabljate krem z retinolom ali katerimi drugimi aktivi, na postopek pridite z očiščeno kožo, brez ličil.

Po postopku boste zagotovo dobili navodila, kako ravnati, ta bodo vključevala, da naličeno območje nekaj dni pustite čisto, suho in se vsaj dva tedna izogibate soncu, plavanju, savnam ter območje negujete.

A pred odločitvijo o trajnem ličenju je dobro poznati tudi manj prijetne možne scenarije. O teh smo se pogovarjali s specialistko dermatovenerologije dr. Vesno Tlaker, dr. med. Preberite si, kaj pravi, TUKAJ - na Onaplus.si.