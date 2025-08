Nikar ne zavrzite olupka lubenice – menda je lahko boljši od vloženih kumaric

Sočna in ohlajena lubenica je dobrodošla spremljevalka poletja, ki nas prijetno osveži in ohladi. Ko si jo privoščimo, poskrbimo, da telo nahranimo z vitamini in drugimi hranljivimi snovmi, a pozabljamo, da teh ne vsebuje le sladko rdeče meso, temveč marsikaj koristnega najdemo tudi v olupku lubenice.

Ta vsebuje prekurzor aminokisline L-arginin citrulin, ki pozitivno vpliva na vzdržljivost in v telesu spodbuja nastanek arginina, ki ga pogosto primanjkuje in med drugim skrbi za dobro kri ter zdravo srce in ožilje.

Lupino, ki jo običajno kar zavržemo, lahko pojemo skupaj s sadežem, lahko jo nasekljamo v solate, dodamo v smutije, naredimo marmelado, jo narežemo na tanke rezine in kandiramo ali pa kar vložimo kot kumarice. Poznavalci trdijo, da bi z zavezanimi očmi le s težavo našli razliko v okusu. Nekateri jih imajo celo raje, ker so bolj kompaktni.

Marmelada

Olupke najprej temeljito operemo in odstranimo zunanjo, temno zeleno plast. (Če uporabljamo domačo ali ekološko pridelano, lahko ta korak zanemarimo.) Ostane svetlo zelena notranjost, ki je bogata z vlakninami in ima blag okus. Olupke narežemo na majhne koščke, dodamo sladkor, limonin sok in nekaj začimb, kot sta cimet in klinčki. Mešanico kuhamo, dokler ne doseže želene gostote. Način nas malce spominja na kuhanje prave pomarančne marmelade in tekstura je podobna. Spominja tudi na kristaliziran ingver.

Solate in juhe

Olupki lubenice solati dodajo hrustljavost in svežino, saj spominjajo na kumarico. Narežemo jih na tanke trakove in jih kombiniramo s svežimi zelišči, kot so meta, bazilika in koriander. Dodamo še nekaj feta sira, oljčnega olja in limonovega soka za osvežujoč poletni obrok. Takšna solata je idealna za vroče dni, saj je lahka in osvežilna.

Olupki lubenice se lahko uporabijo tudi v juhah in enolončnicah. Njihova tekstura se pri kuhanju zmehča, hkrati pa ohranijo dovolj strukture. Za pripravo enolončnice olupke narežemo na večje kose in jih kuhamo skupaj z zelenjavo, kot so krompir, korenje in bučke.

Lahko jih vložimo

V osnovi lahko olupke vložimo takole: dobro opran olupek narežemo na kocke. Zmešamo tri žlice soka limone ali limete, dva litra vode, liter belega kisa in 240 gramov sladkorja. Zavremo, ohladimo in s tem prelijemo olupke, ki smo jih zložili v steklene kozarce za vlaganje. Zapremo in pustimo vsaj šest tednov ter si jih privoščimo kakor drugo tako pripravljeno zelenjavo.

Imamo pa še bolj preverjen namig: pred časom smo obiskali Vrtnarstvo Alt v Prlekiji, kjer gojijo lubenice, z njimi pa so preizkusili že marsikaj. Takole nam je povedala Anka Alt: »Ideja za to jed se mi je porodila, ko sem jedla 'pocane murke', tipične fermentirane kumare teh krajev, zraven pa je bil kup olupkov lubenic. Kako naj jih uporabim, sem razmišljala, da bodo tudi ti na videz odpadki postali okusna jed. Postopek priprave je takšen: lubenicam temeljito odrežem vse rdeče meso, jih olupim, narežem na približno dva centimetra velike rezine in dam v mešanico kisa in vode v razmerju 1:3. Kozarec, ki naj bo večji in steklen, postavim na okensko polico na sonce in po približno 24 urah je jed pripravljena. Najprej je lubenica še bolj trda, dlje ko se fermentira, mehkejša postaja. Okus mi je zanimiv, svež in zanimiva popestritev narezkov, sendvičev ali pa so to sveži grižljajčki, hrustljavčki. Meni pa je tudi všeč, da sem tako preprosto spremenila odpadek v jed.«

Tudi peške niso za v smeti

To pa še ni vse, kajti pri lubenici lahko porabite prav vse. Pravi zaklad so njene peške, ravno tisto, kar tako vztrajno odstranjujemo: »Čaj iz lubeničnih pešk je dober za hujšanje. Pečke vsebujejo veliko magnezija, železa, kalcija, mangana, pa tudi veliko vitaminov skupine B in zdravih maščob. Če nas na primer muči trebušna gripa, si skuhajmo čaj iz pečk. Dovolj bodo štiri žlice suhih in mletih pečk, ki jih bomo vreli 10 minut. Pri lubenici je torej uporabno vse, ne samo sočno in sladko rdeče meso,« nam je prav tako povedala Anka Alt.