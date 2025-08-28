Nihče ji ni verjel – zdaj pa vsi obnemijo ob pogledu na njen dom

Ležim na kavču in gledam skozi steklena vrata terase. Zunaj se listje na drevesih že barva rumeno. Prihaja jesen. Svetloba v mojem stanovanju je trenutno povsem drugačna kot na začetku poletja, sredi pomladi ali globoko pozimi. Tapete s skoraj 150-let starim vzorcem limon in granatnih jabolk britanskega oblikovalca Williama Morrisa v mehkih jesenskih sončnih žarkih sijejo v nekoliko drugačnih odtenkih. Kot kameleon se zdi, da odražajo letni čas, ki je pred vrati.

...

Smešno, pomislim, na belih stenah preteklih stanovanj, v katerih sem bivala v študentskih letih, tega namreč nisem nikoli opazila. Bele stene … O teh bi lahko napisala marsikaj. V mojem domu ni več niti ene. Ne vem, kdaj se mi je zamerila belina zidu. Mogoče že v otroštvu, saj je tudi moja mama skoraj vse stene naše družinske hiše prebarvala z različnimi barvami. Tako ni nič čudnega, da sem si že na začetku prenove doma zadala cilj, da bo nekoč vsak prostor v njem okrašen z drugačnimi tapetami.

Celoten članek si lahko preberete na deloindom.si. Nadaljujte branje TUKAJ.