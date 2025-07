Lika: TOP 5 jedi, ki smo jih spoznali

Hrana kot nekdaj, nas je prešinilo, ko so nam v gostišču Albatros, ki ga v majhnem kraju Perušić poznajo čisto vsi, na velikih srebrnih pladnjih postregli teletino, jagnjetino in krompir, zraven so dodali še mlado čebulo. Pozabite na penice, kapljice in podobne modne muhe – Lika vam bo postregla s hrano, pripravljeno in postreženo po starem!

Iz mleka: basa in škripavec

V Liki sta doma dva daleč naokoli znana sira, to sta basa in škripavec. Basa je krem­ni sir iz ovčjega, kravjega ali mešanega mleka. Načini priprave se razlikujejo od vasi do vasi, največkrat pa uporabijo kislo mleko, ki mu dodajo tisto smetano, ki se kot skorjica nabere ob ohlajanju prekuhanega mleka.

Škripavec (hrvaško škripavac) je mladi, poltrdi in polnomastni sir, ki prvih nekaj dni škripa med zobmi, ko ga jemo, potem pa tega zvoka ni več. Nekaterim je škripanje tako všeč, da malo starejšega sira sploh nočejo poskusiti, druge spet pa ta značilni zvok kar malo moti. No, nam je bila celotna izkušnja, ki sta jo ustvarila slankast in blag sirni okus ter rahlo škripajoč zvok, izredno všeč!

Znameniti liški krompir

Na Hrvaškem je najbolj cenjen krompir, ki prihaja iz Like in nosi značilno rumeno-modro evropsko oznako za geografsko zaščiteno živilo. Na njegov okus vpliva to, da raste v odlični zemlji, na določeni nadmorski višini in v posebnih klimatskih razmerah, ki so značilne zgolj za Liko.

Vse našteto pripomore, da je posebnega okusa, o čemer smo se prepričali, ko so nam v kraju Perušić, kjer živi komaj 2000 prebivalcev, postregli (liške) pole oziroma police. Bolj preprosto ne more biti: za to tradicionalno jed gomolje dobro operejo, jih po dolgem prerežejo na pol, solijo in spečejo v krušni peči. »Pole jemo z roko, zraven pa postrežemo narezek, v katerem sta obvezno tudi basa in škripavec,« nam je o mlačnem dišečem krompirju, ki smo ga zraven sirno-mesnega narezka jedli kar namesto kruha, pojasnila domačinka.

Jagnjetina kot nekdaj

Še ena od tradicionalnih jedi v Liki je jagnjetina, seveda pečena na ražnju ali pod peko. Tudi tu pri postrežbi ne gre komplicirati: meso razrežejo na kose in jih razporedijo na večji pladenj. Zraven dodajo še kuhan ali pečen krompir, mlado čebulo ter na mizo prinesejo sveže pečen kruh, na krožniček pa morda dodajo še doma vložene kumarice, prerezane na pol.

Med tradicionalnimi glavnimi jedmi je za Liko značilno še meso z zeljem, kot tudi preprosta mesno-zelenjavna enolončnica liška kalja, v katero kuharice dodajo zelje in liški krompir, ter različne jedi s sladkovodnimi ribami, predvsem postrvmi.

Sladko, slano ...

Med sladicami so znani liški uštipci, slastni ocvrti krofki, pravzaprav ocvrtki nepravilnih oblik, ki jih še mlačne posujejo s sladkorjem in postrežejo. Potem pa je tu še slan zavitek, imenovan povatica. »Ta jed je značilna za naš kraj, Kosinj. Naredila sem jo tako, kot jo je pekla že moja mama – vlečeno testo sem bogato premazala z raztopljeno maščobo, posula s česnom in solila. Nato sem ga zvila in spekla,« je o preprostem slanem zavitku, ki je zagotovo všeč ljubiteljem česna, drugi pa bodo nad njegovim okusom morda malo manj navdušeni, pojasnila domačinka.

Za konec še: pijača

V Liki marsikje kuhajo žganje in eno najbolj znanih družinskih podjetij, ki se ukvarjajo s tem, je Stilanova Lika v že omenjeni vasici Perušić. Tu od leta 2009 pripravljajo najrazličnejša domača žganja in likerje, en okus pa izstopa – liška slivovka. »Pripravimo jo iz avtohtonih sliv sorte bistrica, ki so zelo sladke in okusne,« so nam pojasnili v žganjekuhi Stilanova Lika in dodali, da zrele sadeže skrbno preberejo, nato pa v 300-litrskih bakrenih kotlih pripravijo destilat. Ta v hrastovih sodih zori najmanj dve leti, nakar še tri leta počaka v steklenicah.

Če ste polnoletni in obožujete pivo, pa še ta podatek – v trgovinah ali gostilnah poiščite velebitsko pivo, ki ga varijo v Pivovarni Ličanka. Najbolj razširjeno pivo iz te pivovarne je svetlo, ki nastaja po stari bavarski recepturi, poleg tega v Gospiću varijo še nefiltrirano in temno pivo, tu pa je tudi kasaško pivo, ki je mešanica 60 odstotkov svetlega in 40 odstotkov temnega piva. Vsem naštetim je skupno to, da jih pripravljajo iz kristalno čiste vode, ki izvira ob vznožju mogočnega Velebita in velja, vsaj tako je napisano na spletni strani Pivovarne Ličanka, »za eno najbolj kakovostnih vod, kar jih uporabljajo evropske pivovarne«.

