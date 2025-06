Krasne enodelne kopalke, ki celo zakrijejo kakšen kilogram (FOTO)

Že nekaj poletji zapored enodelne kopalke še zdaleč niso rezervirane za starejše gospe. Krasni in trendovski modeli marsikatero mlajšo predstavnico ženskega spola postavijo pred dilemo, ali skočiti v razkrivajoče bikinke ali izbrati elegantne enodelne kopalke.

Vzorci, barve in kroji so resnično prelepi, tako da v kombinaciji s pareom lahko ustvarimo krasen modni videz. Med kroji so nam v oči padle kopalke, ki so v resnici enodelne, a se v predelu trebuha razkrijejo in tako ustvarijo zanimiv videz. Veliko je tudi modelov z zanimivimi detajli na hrbtu, največ pa je poigravanja z vzorci.

Kaj je letos v trendu? Preverite naš modni izbor, ki ga najdete TUKAJ - na Onaplus.si.