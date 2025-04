Kako se pripraviti na letošnji vročinski val?

Podnebne spremembe zahtevajo vedno bolj premišljene rešitve. Tudi zunanje površine, kot so terase in vrtovi, so lahko sredi poletne pripeke prijetno hladne. Zaradi zahtevnih vremenskih razmer moramo poskrbeti za učinkovito namakanje rastlin. Pametni in trajnostni sistemi za hlajenje z vodno meglico in namakalni sistemi so postali ključni za vsak dom, gostinski lokal ali industrijski obrat. Pri iskanju najboljše rešitve vam lahko pomaga podjetje PIRO, ki s svojo strokovnostjo in prilagodljivostjo dokazuje, da prava rešitev vedno obstaja.

Podjetje PIRO (Piro Innovations d. o. o.), ki ga je soustanovila Branka Vesel – v njem dela tudi kot prokuristka in vodja komercialnih dejavnosti –, je specializirano za sisteme hlajenja z vodno meglico in napredne rešitve za namakanje.

Njihova največja konkurenčna prednost je v pristopu, ki temelji na poslušanju naročnikov in iskanju prilagojenih rešitev. S kombinacijo bogatih izkušenj s terena, tehničnega znanja in občutka za prostor svojim strankam zagotavljajo preproste, učinkovite in trajnostne rešitve. PIRO je majhno, a izjemno odzivno podjetje. Njihova velikost jim omogoča, da ohranjajo oseben stik s strankami.

