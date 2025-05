Ftalati v domu: Kako skrite kemikalije ogrožajo naše zdravje

Ftalati so skupina sintetičnih kemikalij, ki jih najdemo skoraj povsod — od embalaže za hrano in otroških igrač do šamponov in talnih oblog. V zadnjih letih pa znanstveniki opozarjajo, da te spojine niso tako neškodljive, kot smo dolgo verjeli. Raziskave kažejo, da so ftalati povezani z večjim tveganjem za srčno-žilne bolezni, ki so eden vodilnih vzrokov smrti po vsem svetu.

Kaj so ftalati in kje jih najdemo?

Ftalati so kemikalije, ki se uporabljajo za mehčanje plastike in podaljševanje obstojnosti dišav v kozmetičnih izdelkih. Prisotni so v številnih vsakdanjih predmetih, kot so:

PVC cevi in vinilne talne obloge

Embalaža za hrano

Medicinske cevi

Otroške igrače

Šamponi, mila, laki za lase in kozmetika

Zaradi svoje vsesplošne uporabe so ftalati postali praktično neizogibni, kar pomeni, da smo jim vsakodnevno izpostavljeni — bodisi z vdihavanjem zraka, zaužitjem hrane ali stikom s kožo.

