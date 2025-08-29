Če imate doma plastično mačje stranišče, delate največjo napako

Eden največjih izzivov, s katerim se soočajo lastniki mačk, je neprijeten vonj, ki veje iz mačjega stranišča. Ne glede na kakovost peska in rednega čiščenja se lahko vonj urina ali iztrebkov hitro razširi po stanovanju. A obstajajo preprosti ukrepi, s katerimi težavo lahko občutno zmanjšamo in se neprijetnega vonja znebimo.

Celoten članek si lahko preberete na deloindom.si. Nadaljujte branje TUKAJ.